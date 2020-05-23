2020-05-23T14:25:28+03:00
Общество

Контакты известной тульской медсестры в купальнике пытаются продать за миллион рублей

Миллионное предложение появилось на сайте бесплатных объявлений
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Контакты известной тульской медсестры в купальнике пытаются продать за миллион рублейКонтакты известной тульской медсестры в купальнике пытаются продать за миллион рублейФото: соцсети
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На сайте бесплатных объявлений появилось заманчивое предложение - продажа контактов тульской медсестры в купальнике. Напомним, что история тульского медработника, надевшей купальник под просвечивающийся защитный костюм за три дня “прогремела” не только по многим федеральным СМИ, но даже долетела и до зарубежных газет.

Так, предприимчивый житель Тулы, пользуясь чужой славой и счастливым стечением обстоятельств, решил заработать, выставив на продажу личные контакты медсестры. Продаваемый лот состоит из ссылок на аккаунты девушки в Instagram и страничку ВКонтакте. За свой “товар” продавец запрашивает целый 1 млн рублей, обосновывая такую немаленькую цену тем, что медработник набрала бешеную популярность на весь мир. Помимо этого, продавец готов отдать контакты медработника только в одни руки.

Контакты известной тульской медсестры в купальнике пытаются продать за миллион рублей Фото: соцсети

Контакты известной тульской медсестры в купальнике пытаются продать за миллион рублейФото: соцсети

Однако, туляка может ждать и административное наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 рублей за распространение личных данных медика без ее личного согласия. Отметим, что ссылки на аккаунты в социальных сетях также являются личными данными каждого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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