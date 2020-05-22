Активисты волонтерских центров работают во всех регионах страны

С первых дней пандемии «Единая Россия» поддерживает медиков и людей, оказавшихся в тяжелой ситуации — для этого создана сеть волонтерских центров. Достаточно быстро их развернули во всех 85 регионах страны.

Первый такой центр начал работать на базе общественной приемной партии в Калуге 2 месяца назад. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что с того момента партия объединила десятки тысяч волонтеров.

За два месяца работы волонтерских центров в России помощь получили более 1,5 миллионов человекФото: материалы пресс-служб

- Два месяца прошло с открытия нашего первого волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса. С тех пор к нам присоединились около 90 тысяч добровольцев по всей стране. И если сначала это были в основном молодые ребята, то сейчас это люди разных возрастов и профессий», — сказал Андрей Турчак.

Добровольцы доставляют продуктовые наборы нуждающимся в этом людям, средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ в больницы.Фото: материалы пресс-служб

С волонтерскими центрами «Единой России» работают благотворительные организации, социально-ответственный бизнес, депутаты, адвокаты и юристы. Всего за два месяца волонтеры оказали помощь более полутора миллионам человек – медикам, школьникам, пенсионерам, многодетным, инвалидам – всем, кто в ней нуждается. Примерно половина отработанных заявок – обращения, поступившие на «горячие линии» партии в регионах. Остальные – личная инициатива активистов помочь тем, кому сейчас непросто.

Центр медицины катастроф получил новый автомобиль скорой помощи для бригады детской реанимацииФото: материалы пресс-служб

Добровольцы доставляют продуктовые наборы нуждающимся в этом людям, средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ в больницы. В рамках акции «Спасибо Врачам» в больницы по всей стране передали 200 автомобилей. Совместно с торговой сетью «Магнит» «Единая Россия» доставила 360 тысяч чайных наборов медработникам, которые работают в «красной зоне». Партия передала в регионы несколько миллионов масок. Часть средств индивидуальной защиты предоставил крупный онлайн-ритейлер Wildberries.

В целом представители «Единой России» в регионах собрали более 400 миллионов рублей на оказание помощи медикам и гражданам. На эти средства закупают реанимобили для регионов, наиболее в них нуждающихся, защитные костюмы врачам и маски, которые бесплатно раздают на улицах российских городов.

В целом представители «Единой России» в регионах собрали более 400 миллионов рублей на оказание помощи медикам и гражданам.Фото: материалы пресс-служб

-У нас сформировалась сплоченная команда, которой под силу решить любые, даже самые сложные задачи, — отметил Андрей Турчак и поблагодарил всех, кто несмотря на свои жизненные планы и трудности, каждый день помогает людям.

- Региональный волонтерский Центр «Единой России» работает в регионе с 26 марта, - рассказал первый заместитель председателя областной Думы, Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев. - Наши активисты помогают пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции, в самых разных житейских вопросах: купить продукты, лекарства, оплатить коммунальные услуги. Помимо этого, слабозащищенным категориям граждан мы организовали доставку продовольственных наборов и товаров первой необходимости. То есть партия, закупает на собственные средства, благотворительные пожертвования все необходимое и формирует такие наборы. Огромное спасибо хочу сказать всем предпринимателям, торговым сетям, которые нам в этом помогают. Волонтеры нашего центра вручили более 2 тысяч таких наборов.

Кроме этого, активисты развозят гуманитарную помощь от регионального отделения партии в медицинские организации области. В период карантина ребята доставляли в больницы средства защиты – костюмы и респираторы, бытовую технику и продукты для чистых зон, питьевую воду для пациентов.

Буквально вчера мы передали в Центр медицины катастроф новый автомобиль скорой помощи для бригады детской реанимации, а 5 мая машину «Лада Веста» от «Единой России» получила городская больница №11 Тулы.

По инициативе «Единой России» такие машины поступили во все субъекты Российской Федерации для оказания помощи персоналу лечебных организаций при работе в условиях пандемии. Все автомобили приобретены на средства, сэкономленные от сокращения управленческих и организационных расходов Партии. К нашим гуманитарным проектам активно подключились депутаты фракции «Единая Россия» в Тульской областной думе и Тульской городской думе. Из личных средств приобретают экипировку для врачей и передают ее районным больницам, покупают все необходимое для оборудования чистых зон в госпиталях. Я от души хочу сказать спасибо всем членам партии, депутатам, всем волонтерам и нашим социальным партнерам за неравнодушие и стремление быть полезным землякам в такой сложный период.

Кстати, в настоящее время за счет уплаты членских взносов в региональное отделение партии буквально за несколько дней поступило 399 тысяч рублей. Эти деньги расходуются по двум основным статьям: первое – это помощь медикам, а второе - приобретение компьютерной техники и оплата подключения к сети Интернет для дистанционного обучения детей из малообеспеченных и многодетных семей в рамках акции «Помоги учиться дома».

Кроме этого, со вчерашнего дня стартовала акция по предоставлению продуктовых наборов для медиков, работающих в инфекционных госпиталях. Всего будет передано более 500 таких наборов.