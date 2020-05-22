Сбербанк для физлиц: программы реструктуризации

С конца марта в Сбербанке одобрено около 150 тысяч заявок почти от 100 тысяч клиентов на реструктуризацию розничных кредитов на сумму 88 млрд рублей.

Кредитные каникулы по 106-ФЗ

Ключевое условие для предоставления кредитных каникул - снижение официального дохода за последний месяц на более чем 30% по сравнению со средним доходом в 2019 году. Чтобы подать заявку на реструктуризацию, необходимо предоставить в банк в течение 90 дней официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Согласно Федеральному закону № 106-ФЗ кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 г. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Кредитные каникулы, в соответствии с законом, предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает:

по ипотечным кредитам - до 2 млн руб.

по автокредитам — 600 тысяч рублей;

по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей;

по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей;

по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей.

Собственная программа Сбербанка

Также банк готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика.

Программа Сбербанка подразумевает отсрочку по погашению обязательных платежей по кредиту на срок 6 месяцев. Срок кредитования также в этом случае будет увеличен на 12 месяцев для потребительских кредитов и на 24 месяца для ипотеки. Это позволит снизить размер платежа по окончании льготного периода. Ограничений по сумму кредита по программе банка нет. Пакет документов при этом минимальный – паспорт и один из подтверждающих документов.

Только цифры

По государственной программе «кредитных каникул» по ФЗ-106 было получено 52 тысячи заявок на сумму 18 млрд рублей; из них одобрено 44 тысячи заявок на сумму 14 млрд рублей. Уровень одобрения по данной программе достигает 97%. Это связано с возросшей информированностью клиентов Сбербанка об условиях госпрограммы и доработкой интерфейса для онлайн подачи заявок. Подчеркнем, что предоставить подтверждающие документы можно в течение 90 дней с момента подачи заявки, если сейчас по каким-то причинам клиенту предоставить их невозможно.

По собственной программе кредитных каникул для физических лиц банка одобрено 105 тысяч заявок на сумму 74 млрд рублей. По этой программе больше заявок на реструктуризацию крупных ипотечных кредитов, суммы которых значительно выше лимитов государственной программы.

Как подать заявку?

Клиенты Тульского отделения Сбербанка могут подать заявку на реструктуризацию как в офисе, так и дистанционно. Для этого необходимо на сайте банка выбрать пункт «Реструктуризация задолженности», ознакомиться со списком документов «Документы COVID-19», заполнить и направить в работу заявление и требуемые документы на реструктуризацию долга «Регистрация и вход», в заявлении нужно указать причину – Коронавирус (COVID-19).

Срок рассмотрения заявок на реструктуризацию составляет до 10 рабочих дней.

За дополнительной консультацией можно обратиться по телефонам 88003333138 и 88002008200.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Васильевич Ющенко:

- Предельный размер ипотеки для получения кредитных каникул был повышен по решению правительства. Подчеркну, что еще в марте Сбербанк запустил собственную программу реструктуризации ипотечных кредитов без ограничений их максимального размера. Подать заявку на реструктуризацию можно дистанционно.

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