Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 22 мая 2020 года составило 79 человек
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По состоянию на 22 мая, в Тульской области зафиксирован еще 79 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 1 104 человека.
Вместе с тем стало известно 91 новом случае заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU