Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 22 мая 2020 года составило 79 человек

Фото: Архив "КП"

По состоянию на 22 мая, в Тульской области зафиксирован еще 79 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 1 104 человека.

Вместе с тем стало известно 91 новом случае заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 22 мая 2020: диагноз подтвердился у 91 человека

Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях (подробности)