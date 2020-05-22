2020-05-22T14:31:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 22 мая 2020: диагноз подтвердился у 91 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 22 мая 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По состоянию на 22 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 91 человека.

Заболевшими оказались жители Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский. Всех заразившихся своевременно изолировали, они находятся под наблюдением медиков.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 2 915 человек.

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Это жители Тулы и других районов области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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