2020-05-21T13:59:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Центру медицины катастроф передан автомобиль скорой помощи

Новый автомобиль от регионального отделения "Единой России" передали в рамках партийной акции «Спасибо врачам»
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Центру медицины катастроф передан автомобиль скорой помощиЦентру медицины катастроф передан автомобиль скорой помощиФото: материалы пресс-служб
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Предоставление машины для ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф скорой и неотложной медицинской помощи» – одна из мер поддержки, которую «Единая Россия» оказывает учреждениям здравоохранения в Тульской области по созданию условий для эффективной работы медиков в период распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, представители «Единой России» вносят свою лепту в решение проблем, с которыми сегодня сталкивается система здравоохранения, работающая в режиме максимального напряжения.

Новый автомобиль от регионального отделения "Единой России" передали в рамках партийной акции «Спасибо врачам» Фото: материалы пресс-служб

Новый автомобиль от регионального отделения "Единой России" передали в рамках партийной акции «Спасибо врачам»Фото: материалы пресс-служб

Автомобиль скорой медицинской помощи на базе ГАЗ-2705 приобретен на личные средства первого заместителя председателя Тульской областной Думы, Секретаря регионального отделения «Единой России» Николая Воробьева и депутата Государственной Думы Николая Петрунина. Машина укомплектована тележкой-каталкой, приёмным устройством для погрузки, выгрузки и фиксации средства перемещения пациента, а также комплексом подачи медицинских газов. Автомобиль будет использоваться единственной в Центре женской бригадой детской реанимации.

- Региональное отделение партии «Единая Россия» на протяжении двух месяцев оказывает помощь медицинским учреждениям региона, врачам и персоналу, которые сегодня действительно находятся на переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которая во многом изменила всю нашу жизнь, отношение к работе, к людям и, конечно, к нашим уважаемым медикам. Нынешняя ситуация заставила более внимательно взглянуть на их тяжелейший труд, и мы от души благодарим всех сотрудников сферы здравоохранения. Сегодня они зачастую рискуют своим здоровьем, спасая пациентов. Надеемся, что приобретенный нами автомобиль поможет в работе специалистам экстренной службы, и очень рады, что на нем будут совершать выезды детские врачи, - подчеркнул Николай Воробьев.

Автомобиль скорой медицинской помощи на базе ГАЗ-2705 приобретен на личные средства Николая Воробьева и Николая Петрунина Фото: материалы пресс-служб

Автомобиль скорой медицинской помощи на базе ГАЗ-2705 приобретен на личные средства Николая Воробьева и Николая ПетрунинаФото: материалы пресс-служб

От коллектива Центра медицины катастроф и от себя лично Николая Воробьева и Николая Петрунина поблагодарил исполняющий обязанности главного врача государственного учреждения здравоохранения Тульской области «ТЦМКСиНМП» Сергей Мухин. По его словам, сегодня автопарк учреждения составляет 202 автомобиля, в этом году Минздравом региона в рамках планового обновления будут заменены 40 машин. Также благодаря поддержке федерального центра поступят 24 автомобиля класса «С».

- Полученная сегодня машина - это очень хороший подарок, он будет действительно нам полезен и необходим, - сказал Сергей Игоревич. - Он поможет спасать жизни и здоровье жителей нашей области, и не только в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, но и на долгие годы вперед.

Напомним, 5 мая региональное отделение «Единой России» передало машину марки «Лада Веста» для нужд больницы №11 города Тулы. По инициативе «Единой России» такие машины поступили во все субъекты РФ для оказания помощи персоналу лечебных организаций в условиях пандемии коронавируса. Автомобиль приобретен на средства, сэкономленные от сокращения управленческих и организационных расходов Партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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