Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 мая 2020 года составило 105 человек

По состоянию на 21 мая, в Тульской области зафиксирован еще 105 случае выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 1025 человек.

Вместе с тем стало известно 89 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

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