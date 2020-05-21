2020-05-21T14:02:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 21 мая 2020: диагноз подтвердился у 89 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 21 мая 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 21 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 21 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 21 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 89 человек.

Заболели оказались жители Тулы, Алексинского, Веневского, Богородицкого, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Чернского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 2 824 человека.

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Это жители Тулы и других районов области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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