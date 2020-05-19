2020-05-19T16:57:20+03:00
Общество

Дмитрий Миляев: Ремонт дорог в Туле идет хорошими темпами

19 мая на ул. Болдина провели первую в этом году приемку работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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19 мая на ул. Болдина провели первую в этом году приемку работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»19 мая на ул. Болдина провели первую в этом году приемку работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Фото: материалы пресс-служб
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В мероприятии приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, глава администрации города Дмитрий Миляев , представители администрации города, депутаты Тульской городской Думы и общественные деятели.

Работы на ул. Болдина начали 25 марта. Фото: материалы пресс-служб

Работы на ул. Болдина начали 25 марта.Фото: материалы пресс-служб

Работы на ул. Болдина начали 25 марта. С них в областной столице в этом году начали сезон дорожно-строительных работ. Ремонт проводили на нескольких участках: дорожное покрытие меняли от ул. Дм. Ульянова до ул. З. Космодемьянской, ремонт тротуаров делали от ул. Дм. Ульянова до ул. Макаренко.

На протяжении всей проезжей части улицы появились разметка и дорожные знаки. Фото: материалы пресс-служб

На протяжении всей проезжей части улицы появились разметка и дорожные знаки.Фото: материалы пресс-служб

Все работы по ремонту данного объекта подрядная организация ООО «ДСК-108» выполнила в полном объеме в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.

- Работы проводили комплексно. На ул. Болдина отремонтировано покрытие проезжей части, смотровые колодцы, установлены бортовые камни. Обустроены все съезды и примыкания на прилегающие улицы, - рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов. - Сделаны тротуары, остановочные площадки с павильонами. На протяжении всей проезжей части улицы появились разметка и дорожные знаки.

Всего в этом году в строительный сезон по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областной столице отремонтируют 9 объектов. Фото: материалы пресс-служб

Всего в этом году в строительный сезон по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областной столице отремонтируют 9 объектов.Фото: материалы пресс-служб

Ход реализации национального проекта БКАД в Тульской области контролирует губернатор Алексей Дюмин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник отметил, что в этом году наш регион подключился к проекту «Улица Победы», который Министерство транспорта РФ приурочило к 75-летию Победы.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник Фото: материалы пресс-служб

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион ДудникФото: материалы пресс-служб

Акция проходит в 83 субъектах РФ, которые участвуют в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По ее условиям в течение юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны. В Туле в рамках этого проекта приводят в порядок улицы генерала Болдина и Маршала Жукова.

Обустроены все съезды и примыкания на прилегающие улицы Фото: материалы пресс-служб

Обустроены все съезды и примыкания на прилегающие улицыФото: материалы пресс-служб

Всего в этом году в строительный сезон по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областной столице отремонтируют 9 объектов. Стоимость работ - больше 540 млн рублей.

После приемки ход ремонта дорог оценил глава администрации города Дмитрий Миляев:

Глава администрации города Дмитрий Миляев Фото: материалы пресс-служб

Глава администрации города Дмитрий МиляевФото: материалы пресс-служб

- Ремонт дорог в Туле идет хорошими темпами. Сейчас работы развернуты на значимых для города улицах, которые предстоит не только отремонтировать, но и комплексно благоустроить в соответствии с требованиями нацпроекта БКАД. Состоянием дорожной инфраструктуры отчасти определяется и качество жизни населения, которое мы должны стремиться повышать, а дороги делать комфортными для передвижения и безопасными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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