Как тульские предприятия противостоят коронавирусу

Тульская область начала постепенный выход из режима ограничений, связанных с коронавирусом. Многие предприятия уже возобновили работу, но со строгим соблюдением санитарных требований. Контролирует их выполнение региональный Роспотребнадзор.

Санитарная обработка

Речь идет об особом порядке прохода сотрудников на предприятие, организации питания, медосмотрах, дезинфекции. Теперь перед началом каждой смены проводят санитарную обработку оборудования и помещений. На предприятиях также контролируют состояние сотрудников. Обязательно измерение температуры и использование масок.

А еще сотрудники добираются из дома на работу и обратно преимущественно на корпоративном транспорте или на личных автомобилях. Так максимально сокращают их контакты.

Многие предприятия и раньше развозили по домам своих сотрудников. Но теперь этому придается особое значение. Тех туляков, которые не могут добираться до производств на личных авто, отвозят на комфортабельных автобусах. Для дополнительной профилактики COVID-19 их регулярно дезинфицируют.

Минимизировать риски

На некоторых предприятиях пошли дальше базовых санитарных требований и начали активно самостоятельно тестировать на коронавирус сотрудников. Среди них - агрохолдинг «АГРОЭКО» - один из крупнейших производителей свинины в регионе.

- Речь идет в первую очередь о специалистах, которые работают вахтовым методом. Здесь риск заражения особенно велик, ведь люди находятся в одном пространстве. Заболевание одного ведет к заражению всего коллектива. Для того, чтобы минимизировать риски, мы начали самостоятельное тестирование, а период межвахты сделали оплачиваемым, чтобы работники могли находиться на самоизоляции и не переживать за свой заработок, - отметили в компании.

На первом этапе уже проверили более 638 сотрудников. На тестирование компания потратила порядка 1 млн рублей. В ГК «АГРОЭКО» считают эти затраты оправданными: на сегодня это одна из самых эффективных мер.

Кроме того, ГК «АГРОЭКО» обеспечила масками и санитайзерами весь персонал, а это – более 3 тысяч сотрудников, а ранее, следуя рекомендациям и предписаниям властей, приостановила зарубежные командировки, ограничила число поездок персонала по стране и в соседние регионы, ввела на всех объектах компании температурный контроль работников, а офисных сотрудников перевели на удаленную работу.

ОФИЦИАЛЬНО

- На сегодня ряд тульских предприятий, возобновивших свою работу, соблюдают все требования главного санитарного врача, - говорит врач-инфекционист Инфекционного госпиталя № 1 ГУЗ «Тульская областная клиническая больница» Дарья Владимировна Синёва. - Также отдельные предприятия проводят по своей инициативе тестирование сотрудников на COVID-19. С помощью современных тестов выявляются инфицированные сотрудники, не имеющие внешних симптомов заболевания. По итогам тестирования принимаются меры по изоляции и лечению инфицированных, выявлению и тестированию всей контактной группы. Охватное тестирование, превентивное выявление скрытых форм заболевания и изоляция, наряду с противоэпидемическими мероприятиями, являются эффективными мерами по противодействию COVID-19 на объектах непрерывного производства. Соблюдение правил личной гигиены и частое дезинфицирование поверхностей, с которыми происходит взаимодействие, в промышленных помещениях оправдано применение хлорсодержащих средств. Все это позволяет свести риски заражения к минимуму. Поэтому очень важно, чтобы работодатели со всей ответственностью относились к здоровью своих сотрудников.