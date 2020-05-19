Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 19 мая 2020: диагноз подтвердился у 92 человек

По состоянию на 19 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 92 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 8 человек работают в Московской области или прибыли оттуда. Остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 2 637 человек.

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