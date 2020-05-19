Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 мая 2020 года составило 153 человека
По состоянию на 19 мая, в Тульской области зафиксирован еще 153 случая выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 842 человека.
Вместе с тем стало известно 92 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU