Тулячка, совершившая кругосветное путешествие, попала в новый сезон "Орла и Решки"

Ольга Варегина засветилась в известном тревел-шоу «Орел и решка». Видео, снятое тулячкой, попало в 7 выпуск программы, посвященный выходу из карантина. В нем девушка показала пустынные улицы Парижа в период коронавируса.

Девушка признается: чтобы попасть в программу, ей пришлось потрудиться. Во-первых, снять стоящий материал. А во-вторых, проявить настойчивость - тулячка ежедневно отправляла одно и тоже письмо с материалами редакторам программы. Также штурмовала соцсети и писала комментарии под каждым новым выпуском на Ютубе, пытаясь обратить на себя внимание.

- Я сразу понимала, что задача стоит снять такой материал, который чем-то зацепит редакторов программы. Я сделала ставку на то, что невольно стала такой необычной, мягко говоря, туристкой, которая побывала в Париже (даже пожила уже, можно сказать), но при этом не видела Эйфелеву башню - главный символ всей страны! Так и вышло, что именно это видео из многих взяли в выпуск, - поделилась Ольга Варегина.

Напомним, "КП-Тула уже писала о тулячке, которая совершила кругосветное путешествие с помощью каучсерфинга и автостопа.