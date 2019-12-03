2019-12-03T11:45:29+03:00
Туризм

"Каучсерфинг и автостоп": тулячка совершила кругосветное путешествие

Она посетила 54 страны
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Архив героя публикацииФото: Архив героя публикации
Изменить размер текста:

Тулячка совершила кругосветное путешествие. Ольга Варегина посетила 54 страны без турфирм и стандартных экскурсий. Она отправилась покорять новые вершины при помощи каучсерфинга и автостопа.

С помощью первого сервиса искала сообщников во всем мире, у которых можно пожить в гостях совершенно бесплатно. Автостоп помог существенно сэкономить на передвижении, а еще выйти из зоны комфорта и поверить в чудеса.

- За время путешествий были ночевки в палатке на кладбищах, в кафе, в фургоне грузовой фуры и строительном вагончике, - делилась Ольга Варегина. - Я добровольно отправилась пожить в трущобы Колумбии, чтобы узнать, каково это. Бесплатно пробиралась на МачуПикчу, ЧиченИцу, водопады Игуасу, замок в Австрии и многие другие места. Приключений было достаточно!

Один раз ее подвез миллионер из Австрии. Тулячке нужно было добраться до австрийского городка Грац. Он подвез Ольгу прямо до нужного адреса на машине Tesla Model X за 13 млн рублей. При этом миллионеру было совсем не по пути.

- Кругосветка показала, что люди во всех странах похожи: все мы испытываем одни эмоции, страхи, сомнения, думаем про деньги, любим веселиться и мечтаем о счастье (просто у каждого оно своё), - заключает девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Туле откроется фотовыставка «Птичья Феерия»
В Тульской области иномарка съехала с дороги и перевернулась
Туляк дал знакомому телефон позвонить и лишился денег на банковском счету
На тульские дороги за ночь высыпали 122 тонн противогололедного реагента
В Тульской области через 14 лет мужчина получил срок за убийство собутыльника
На Щекинском шоссе спецбригада ремонтировала деформационные швы
Татьяна Семина покинула пост заместителя министра здравоохранения Тульской области
Туляки за лучшее новогоднее оформление получат денежные премии
Реконструкция велотрека в Туле может обойтись в 227 млн рублей
Мэр Тулы помогла с трудоустройством инвалиду детства
2 декабря Губернский каток в Туле не работает
УК напомнили о соблюдении температурного режима в квартирах туляков
Аграрии Тульской области собрали более двух млн тонн зерна
В Тульской области могут создать крупный логистический центр
На обработку тульских дорог израсходовали более 45 тонн реагента
Техмаш – среди лидеров турнира «Ударная десятка»
В Туле выберут лучшее новогоднее оформление
Туляка избил сосед за просьбу вести себя потише
Туляки пожаловались на стихийную парковку автомобилей на ул. Щегловская Засека
В Туле на улице Пролетарской не поделили дорогу «Фольксваген» и «ВАЗ»
Алексей Дюмин: Любите спорт, играйте в хоккей