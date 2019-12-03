"Каучсерфинг и автостоп": тулячка совершила кругосветное путешествие

Тулячка совершила кругосветное путешествие. Ольга Варегина посетила 54 страны без турфирм и стандартных экскурсий. Она отправилась покорять новые вершины при помощи каучсерфинга и автостопа.

С помощью первого сервиса искала сообщников во всем мире, у которых можно пожить в гостях совершенно бесплатно. Автостоп помог существенно сэкономить на передвижении, а еще выйти из зоны комфорта и поверить в чудеса.

- За время путешествий были ночевки в палатке на кладбищах, в кафе, в фургоне грузовой фуры и строительном вагончике, - делилась Ольга Варегина. - Я добровольно отправилась пожить в трущобы Колумбии, чтобы узнать, каково это. Бесплатно пробиралась на МачуПикчу, ЧиченИцу, водопады Игуасу, замок в Австрии и многие другие места. Приключений было достаточно!

Один раз ее подвез миллионер из Австрии. Тулячке нужно было добраться до австрийского городка Грац. Он подвез Ольгу прямо до нужного адреса на машине Tesla Model X за 13 млн рублей. При этом миллионеру было совсем не по пути.

- Кругосветка показала, что люди во всех странах похожи: все мы испытываем одни эмоции, страхи, сомнения, думаем про деньги, любим веселиться и мечтаем о счастье (просто у каждого оно своё), - заключает девушка.