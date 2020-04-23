Карбокситерапия - естественное омоложение

Эта манипуляция обладает высокой результативностью. Благодаря ее проведению, удается существенно улучшить качество эпителия и устранить многие косметические дефекты. Рассказывает директор «Клиники эстетической медицины Елены Черных» Елена Черных.

Известно, что для нормальной жизнедеятельности клеток требуется определенное количество кислорода. Его нехватка приводит к замедлению всех внутренних процессов, этих «кирпичиков» нашего тела. Внешне это выражается в преждевременном старении кожи, появлении пигментации, воспалений и угревой сыпи.

Данная методика основана на эффекте Вериго–Бора, согласно которому оксид углерода способен влиять на концентрацию кислорода в кровяном русле. Искусственно введенный под кожу CО2 провоцирует выраженное кислородное голодание клеток. Организм тут же реагирует на «аварийную» ситуацию сокращением связывания О2 с гемоглобином. В результате этого кровь передает высвобожденный из полученного соединения живительный кислород в тканевую жидкость.

Принцип процедуры карбокситерапии заключается во введении медицинского углекислого газа – CО2 в подкожные ткани маленькими иглами. Метод не требует проведения анестезии. Процедура является безопасной и нетоксичной, так как CО2 естественно вырабатывается клетками организма каждый день нашей жизни. Это побочный продукт метаболизма, который транспортируется кровью и выдыхается легкими.

Механизм действия

- При проведении процедуры углекислый газ насыщает ткани, что приводит к активизации кровообращения и увеличению высвобождения кислорода оксигемоглобином. В области воздействия запускаются мощные процессы регенерации и активизируются ресурсы организма. Уже после нескольких процедур наблюдается восстановление подкожных слоев тканей.

Одновременно с этим удается вывести подкожные жировые отложения, усилить терапевтический и омолаживающий эффект.

Манипуляция активизирует неоколлагенез - синтез новых волокон коллагена. В результате стимулируются важные функции фибробластов. На данном принципе базируется самое важное свойство метода – увеличение упругости эпителия.

Показания

«Второй подбородок»

морщины различной природы и степени развития

скопление жира

угревые высыпания

постакне

сосудистые звездочки

пигментные пятна, веснушки

увядание кожи, дряблость, снижение упругости эпителия

рубцовые дефекты

шрамы

тусклый оттенок кожи

нарушение структуры эпителия вследствие ожогов или механического воздействия

темные круги под глазами

вялая, сухая кожа из-за гормонального сбоя или физических и нервных перегрузок

совмещение с процедурами мезотерапии для многократного увеличения эффективности препаратов.

Длительность процедуры составляет 15-30 минут и зависит от площади обрабатываемого участка.

Возможные осложнения

Отмечаются побочные эффекты в виде покраснения, отечности или гематом в месте инъекций, возникающие в 15% случаев. По многочисленным наблюдениям, проходят они в течение нескольких дней, не оставляя следов.

Срок наступления результата, кратность процедур

Положительный результат от применения метода наблюдается часто уже после 1-2 процедур. Количество процедур зависит от обрабатываемой области и обычно составляет, в среднем, 10 процедур по 1-2 процедуры еженедельно, а в дальнейшем в соответствии с состоянием кожи и достигнутым рузультатом. Для поддержания рузультата лечение необходимо повторять 2-3 раза в год.

Карбокситерапия – результативная омолаживающая процедура, которая базируется на введении углекислого газа в подкожные структуры