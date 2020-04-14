Пасха в Тульской области в период коронавируса: как будет проходить причастие

На этой неделе православные туляки отметят Пасху. На фоне распространения коронавируса жителей региона призывают оставаться в праздник дома. В качестве альтернативы посещения храма предложено молиться со своими близкими, используя трансляцию богослужения на телеканалах.

Но для многих прихожан, которые проходят весь путь от Великого поста до начала Пасхи, остается важным такой ритуал, как причастие. Таинство проводят в храмах при участии священнослужителя.

Председатель информационного отдела Тульской епархии иеродиакон Иларион (Колобов) сообщил, что причастие состоится с соблюдением санитарных требований:

- Около месяца в храмах реализует постановление Патриарха. Все необходимые дезинфицирующие мероприятия проводятся.

По словам иеродиакона, после каждого удела святого причастия ложечку опускают в спиртовой раствор. После этого ее макают в воду, чтобы промыть от спиртового раствора. Затем причащают следующего человека.

Также будут приняты меры, чтобы не создавались очереди. Впрочем, уже сейчас многие туляки прислушались к призывам оставаться дома.

- Сейчас очень мало людей в храмах. Все соглашаются со Святейшим Патриархом. Все следуют его призыву оставаться дома, вне стен храма, уподобляясь подвигу Преподобной Марии Египетской, много лет проведшей в уединенной пустыне в молитве, - заключил иеродиакон.