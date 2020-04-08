Медицина, которой доверяют люди

- Мы работаем и будем работать в штатном режиме, как обычно. Для этого в учреждении созданы все условия. Также хочу подчеркнуть, что наша больница - это многопрофильное медицинское учреждение и мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь всем обратившимся. ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» не только активно оказывает медицинскую помощь, но и старается качественно поднимать ее уровень.

Нас выгодно отличает индивидуальный подход к каждому больному. Для вашего удобства мы также работаем по субботам и воскресеньям, а современная поликлиника, обширная диагностическая база и собственная лаборатория помогают сэкономить ваше время без ущерба для качества обслуживания.

Преимущество нашей больницы в том, что мы постоянно внедряем последние медицинские разработки и стараемся не уступать уровню федеральных клиник, поэтому тулякам не надо ехать в другие города, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь.

Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте: поликлиника, где ведут прием врачи 20 специальностей, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной и лучевой диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной и круглосуточный стационар. На базе поликлиники существует стоматология.

Стационарная помощь оказывается по направлениям:

- хирургия, в т. ч. эндоскопическая, пластическая, абдоминальная, эндокринная;

- проктология, урология, травматология и ортопедия;

- гинекология, онкология, неврология, кардиология;

- терапия, отоларингология, флебология;

- отделение криогенного лечения.

В настоящее время в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» принципиально изменился подход к лечению профильных больных. Расставлены приоритеты, больница оснащена соответствующим оборудованием, позволяющем на самом современном уровне проводить диагностику и выполнять новейшие, сложные и уникальные операции, по уровню соотносимые с центральными клиниками России. Созданные комфортные условия пребывания способствуют скорейшему выздоровлению пациентов.

В больнице проводится оперативное лечение пациентов с патологией органов брюшной полости, малого таза, суставным синдромом, в соответствии с программой государственных гарантий для пенсионеров-железнодорожников, состоящих на учете в фонде «Почет», а также платных пациентов.

- Наша больница выполняет большой спектр операций на поджелудочной железе, в том числе и уникальную лапараскопическую дистальную резекцию поджелудочной железы со спленэктомией по поводу образования хвоста поджелудочной железы, также проводим операции по урологии при злокачественных и доброкачественных образованиях, эндоскопические операции, артроскопию. Активно используем в своей работе новые аппаратные методики.

Так, например, аппарат для вакуумной обработки ран «Хартман». Его использование позволяет не только уменьшить срок, но и создать более качественный период лечения. Также ударно-волновая терапия, которая применяется при заболевании суставов, позвоночника для уменьшения болевого синдрома.

Этот метод снижает или полностью исключает прием медикаментов, и, как итог, улучшается качество жизни пациента. У нас широко развито физиотерапевтическое лечение. Гордость отделения - единственный в Туле аппарат DRX-900. Он позволяет лечить грыжи шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника. Это безоперационный метод, который помогает устранить причину заболевания сбалансированным вытяжением и избежать операции.

- Учреждение продолжает свое успешное развитие благодаря повышенному вниманию к пациентам, - подытожил Владимир Головин. - Больница – это не только освоение новых методов обследования и лечения, квалифицированная медицинская помощь, но и создание комфортных условий для пребывания больных, доброжелательное отношение к ним. У нас в учреждении стационар на 278 коек, 17 пунктов предрейсовых осмотров, около 5 000 операций в год, почти полмиллиона пациентов ежегодно проходят обследование и лечение в стенах больницы. В планах - расширение географии оказания высокотехнологичной помощи как в Тульской области, так и в соседних городах. Ну и конечно, открытие новых лечебных отделений. Главное для нас - здоровье пациента.