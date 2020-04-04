2020-04-04T13:37:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы сферы экономики, пострадавшие от коронавируса в Тульской области

При этом сформированы дополнительные меры поддержки для предпринимателей
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Назван перечень наиболее пострадавших отраслей бизнеса в Тульской области.Назван перечень наиболее пострадавших отраслей бизнеса в Тульской области.Фото: Алексей ФОКИН
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Названы сферы экономической деятельности, наиболее пострадавшие в результате распространения коронавирусной инфекции в Тульской области. Среди них:

Деятельность по предоставлению продуктов питания напитков;

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

Деятельность в области спорта;

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;

Деятельность физкультурно-оздоровительная;

Деятельность учреждений культуры и искусства;

Деятельность в области демонстрации кинофильмов;

Образование дополнительное детей и взрослых;

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным;

транспортом в городском и пригородном сообщении;

Операции с недвижимым имуществом;

Деятельность санаторно-курортных организаций;

Деятельность по организации конференций и выставок;

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов.

В связи с этим в регионе сформированы дополнительные меры поддержки для предпринимателей. Например, с 1 апреля предприниматели региона могут получить льготный займ 100 тысяч рублей под ставку 1% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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