Названы сферы экономики, пострадавшие от коронавируса в Тульской области
Названы сферы экономической деятельности, наиболее пострадавшие в результате распространения коронавирусной инфекции в Тульской области. Среди них:
Деятельность по предоставлению продуктов питания напитков;
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
Деятельность в области спорта;
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
Деятельность физкультурно-оздоровительная;
Деятельность учреждений культуры и искусства;
Деятельность в области демонстрации кинофильмов;
Образование дополнительное детей и взрослых;
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным;
транспортом в городском и пригородном сообщении;
Операции с недвижимым имуществом;
Деятельность санаторно-курортных организаций;
Деятельность по организации конференций и выставок;
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов.
В связи с этим в регионе сформированы дополнительные меры поддержки для предпринимателей. Например, с 1 апреля предприниматели региона могут получить льготный займ 100 тысяч рублей под ставку 1% годовых.
ИСТОЧНИК KP.RU