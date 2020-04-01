Полицейские задержали в тульских ТЦ 80 подростков без родителей

На территории торговых центров и развлекательных комплексов до момента их закрытия полицейские задержали 80 подростков без родителей. Составлено 54 протокола по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Также полицейские проверяют туляков, находящихся на карантине по возвращении из-за рубежа. С 19 марта правоохранители провели 8 907 проверки, выявлено 49 нарушений.

Регулярно проходят рейды и в парках культуры и отдыха. В них также временно запрещено находиться жителям. Ежедневно 51 полицейский проверяют соблюдение требований законодательства.

Кроме того, проведено 5 986 проверок различных организаций, подлежащих закрытию. По состоянию на 31 марта в отделения регионального Роспотребнадзора направлено 32 материала для привлечения нарушителей к административной ответственности.