В Тульской области находятся на карантине по коронавирусу 1 724 человека

Под медицинским наблюдением в Тульской области находится 1 724 человека. Лабораторно подтвержден коронавирус у 7 человек.

25 марта стало известно о положительном результате теста на вируса у двух тулячек. Они заразились от уже заболевших. Сами женщины не были за границей. Их состояние удовлетворительное. Они проходят лечение.

Ранее заболели коронавирусом семья, прилетевшая из Италии, мужчина, вернувшийся из ОАЭ, и его родственница.

Отметим, что на карантин в течение 14 дней проходят все туляки, вернувшиеся из-за границы.