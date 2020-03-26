2020-03-26T09:49:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области находятся на карантине по коронавирусу 1 724 человека

Лабораторно подтвержден коронавирус у 7 человек
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В Тульской области находятся на карантине по коронавирусу 1 724 человекаВ Тульской области находятся на карантине по коронавирусу 1 724 человекаФото: Алексей ФОКИН
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Под медицинским наблюдением в Тульской области находится 1 724 человека. Лабораторно подтвержден коронавирус у 7 человек.

25 марта стало известно о положительном результате теста на вируса у двух тулячек. Они заразились от уже заболевших. Сами женщины не были за границей. Их состояние удовлетворительное. Они проходят лечение.

Ранее заболели коронавирусом семья, прилетевшая из Италии, мужчина, вернувшийся из ОАЭ, и его родственница.

Отметим, что на карантин в течение 14 дней проходят все туляки, вернувшиеся из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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