В Тульской области подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Вирус обнаружен у тулячек. Они не были за границей, но контактировали с заболевшими на территории нашего региона. Состояние женщин удовлетворительное.

Ранее в Тульской области было зафиксировано 5 случаев. Это семья, прилетевшая из Италии, а также мужчина, вернувшийся и ОАЭ, и его родственница.

Таким образом, число заболевших COVID-19 в регионе достигло 7.