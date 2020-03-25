В Тульской области подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом
Общее число заболевших COVID-19 в регионе - 7 человек
В Тульской области подтверждены два новых случая заболевания коронавирусомФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Вирус обнаружен у тулячек. Они не были за границей, но контактировали с заболевшими на территории нашего региона. Состояние женщин удовлетворительное.
Ранее в Тульской области было зафиксировано 5 случаев. Это семья, прилетевшая из Италии, а также мужчина, вернувшийся и ОАЭ, и его родственница.
Таким образом, число заболевших COVID-19 в регионе достигло 7.
ИСТОЧНИК KP.RU