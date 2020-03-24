Из-за коронавируса в Тульской области запретили прием групп туристов и паломников

В Тульской области туроператоры и епархиальные паломнические центры не смогут принимать организованные группы туристов и паломников из других регионов и муниципалитетов области. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Запрет вводится с 25 марта по 12 апреля. Это сделано для недопущения распространения короновирусной инфекции.

Напомним, в Тульской области с 16 марта действует режим повышенной готовности. По окончании каникул школьники продолжат дистанционное обучение. Студенты также учатся удаленно.

Закрыты для посетителей учреждения культуры. Все санатории, дома-интернаты, центры социального обслуживания и гостиницы, где могут находиться люди пожилого возраста, - на карантине. В общественном транспорте проводится регулярная санитарная обработка. Дети до 18 лет без родителей не могут находиться в ТЦ. Запрещены массовые мероприятия численностью более 30 человек.