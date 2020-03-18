2020-03-18T15:05:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области из-за коронавируса закрывают театры, музеи, экзотариум и цирк

Такие меры приняты для недопущения распространения коронавируса
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В Тульской области из-за коронавируса закрывают театры, музеи, экзотариумВ Тульской области из-за коронавируса закрывают театры, музеи, экзотариумФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области приостанавливают работу ряд учреждений культуры. Это делается в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Приостанавливают доступ посетителей филиалы ГУК ТО "Объединения "ИКХМ"":

1. Музей «Тульский кремль»;

2. Тульский областной краеведческий музей;

3. Музей «Тульские самовары»;

4. Дом-музей В.В. Вересаева;

5. Историко-мемориальный музей Демидовых;

6. Мемориальный музей Н. И. Белобородова;

7. Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;

8. Тульский областной художественный музей;

9. Выставочный зал;

10. Музей П.Н. Крылова;

11. Тульский военно-исторический музей;

12. Богородицкий дворец-музей и парк;

13. Музей «Спасское»;

14. Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг».

Не будут работать и филиалы в Туле и Тульской области музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" с 18 марта по 6 апреля. Кроме того, на этот промежуток времени Дом Толстого и Флигель Кузминских в Ясной Поляне будут закрыты для подготовки к летнему сезону. Также музей сообщил об отмене и переносе мероприятий.

Приостанавливают прием посетителей Музей оружия, «Куликово поле» и «Тульские древности», ТИАМ.

В тульском цирке гастроли программы «Шоу фонтанов. 13 месяцев» приостановлены на неопределенный срок. Последние представления состоялись 14 и 15 марта. Цирк посетили порядка 2 000 человек.

Закрыты для посещения обе экспозиции Тульского областного экзотариума. Посетителей ждут вновь с середины апреля.

Все концерты в Тульской областной филармонии, запланированные в период с 18 марта по 12 апреля, переносятся на более поздний срок.

Ретрокинотеатр «Майский», Тульский Областной Театр Юного Зрителя (ТЮЗ), Тульский академический театр, Тульский государственный театр кукол приостанавливают работу.

Тульский театр "Эрмитаж" тоже среди тех, кто отменяет свои мероприятия. Все приобретённые ранее билеты действительны. Запланированные спектакли, концерты и прочие мероприятия будут перенесены на другие даты.

Городской концертный зал переносит все запланированные на ближайшие две недели гастроли на более спокойное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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