2020-03-14T18:26:00+03:00
Спорт

В Туле болельщики готовятся к матчу «Арсенал» – «Рубин»

Конкурсы, розыгрыши, фото с чемпионским кубком, автограф-сессия и многое другое
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле болельщики готовятся к футбольному матчу «Арсенал» – «Рубин» (Казань). Перед игрой на Центральном стадионе в фан-зоне у красно-желтого мяча проходит развлекательная программа: конкурсы и розыгрыши, аквагрим, эстафеты и многое другое.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Начало матча в 19:00, ну а пока все желающие могут сделать фотографии с чемпионским кубком РПЛ.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также перед матчем проходит автограф-сессия с вратарем «Арсенала» Егором Шамовым и защитником Робертом Бауэром.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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