В Туле болельщики готовятся к матчу «Арсенал» – «Рубин»
Конкурсы, розыгрыши, фото с чемпионским кубком, автограф-сессия и многое другое
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле болельщики готовятся к футбольному матчу «Арсенал» – «Рубин» (Казань). Перед игрой на Центральном стадионе в фан-зоне у красно-желтого мяча проходит развлекательная программа: конкурсы и розыгрыши, аквагрим, эстафеты и многое другое.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Начало матча в 19:00, ну а пока все желающие могут сделать фотографии с чемпионским кубком РПЛ.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Также перед матчем проходит автограф-сессия с вратарем «Арсенала» Егором Шамовым и защитником Робертом Бауэром.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU