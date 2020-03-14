В Туле болельщики готовятся к матчу «Арсенал» – «Рубин»

В Туле болельщики готовятся к футбольному матчу «Арсенал» – «Рубин» (Казань). Перед игрой на Центральном стадионе в фан-зоне у красно-желтого мяча проходит развлекательная программа: конкурсы и розыгрыши, аквагрим, эстафеты и многое другое.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Начало матча в 19:00, ну а пока все желающие могут сделать фотографии с чемпионским кубком РПЛ.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также перед матчем проходит автограф-сессия с вратарем «Арсенала» Егором Шамовым и защитником Робертом Бауэром.