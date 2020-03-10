Туляки смогут сфотографироваться чемпионским кубком РПЛ
Презентация трофея пройдет в день матча, 14 февраля
Фото: ПФК "Арсенал"
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14 марта 2020 года в 19:00 в Туле на Центральном стадионе состоится футбольный мачт «Арсенал» - «Рубин» (Казань).
Перед началом игры у туляков появится возможность сделать фото с чемпионским кубком. Презентация нового Кубка чемпионов России по футболу состоится в 17:00 в Туле на стадионе у красно-желтого мяча.
Презентация нового трофея чемпионов РПЛ официально прошла еще 26 февраля. За это время Кубок успел побывать на матчах в Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре.
ИСТОЧНИК KP.RU