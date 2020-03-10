Туляки смогут сфотографироваться чемпионским кубком РПЛ

10 Март 2020 2020-03-10T15:18:39+03:00

Презентация трофея пройдет в день матча, 14 февраля

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14 марта 2020 года в 19:00 в Туле на Центральном стадионе состоится футбольный мачт «Арсенал» - «Рубин» (Казань).

Перед началом игры у туляков появится возможность сделать фото с чемпионским кубком. Презентация нового Кубка чемпионов России по футболу состоится в 17:00 в Туле на стадионе у красно-желтого мяча.

Презентация нового трофея чемпионов РПЛ официально прошла еще 26 февраля. За это время Кубок успел побывать на матчах в Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU