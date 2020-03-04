Что делать женщине если у нее обнаружен впч 16,18?

Миссия этой ежегодной инициативы - призвать страны принять скорейшие меры против распространения вируса и эффективно использовать доказанные методы профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний. В России Всемирный день борьбы с ВПЧ проводится Благотворительным фондом развития социальных программ.

ВПЧ широко распространен – около 80% сексуально активного населения в течение жизни встречаются с вирусом. ВПЧ опасен тем, что может вызвать онкологические заболевания у женщин и мужчин. Практически в 100% рак шейки матки (прим. - на втором месте среди всех онкологических заболеваний у женщин, часто диагностирующийся в репродуктивном возрасте) ассоциирован с наличием ВПЧ.

Большинство женщин на протяжении жизни заражаются инфекцией ВПЧ (вирус папилломы человека), которая может вызывать серьезные заболевания шейки матки. Как не допустить развитие недуга рассказывает главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Сергеевна Руднева.

Главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Сергеевна Руднева.

- ВПЧ – вирус папилломы человека – это самая распространенная вирусная инфекция, передаваемая половым путем. Большинство сексуально активных женщин заражается ВПЧ еще в молодом возрасте. Инфекция протекает бессимптомно, и многие инфицированные спонтанно излечиваются, а потом снова заражаются. Но у некоторых женщин папилломавирусная инфекция переходит в хроническую активную форму – эти женщины относятся к группе повышенного риска развития рака шейки матки. Многие даже не подозревают, что долгие годы являются носителями вируса. Инфекция медлительна, сохраняется в организме женщины на протяжении длительного времени, а заразиться можно даже после одного сексуального контакта. Сейчас рак шейки матки остается главным онкологическим заболеванием среди российских женщин репродуктивного возраста – это молодые женщины от 15 до 45 лет. Заболеваемость в нашей стране продолжает расти с каждым годом, а снижения смертности не наблюдается. Основной причиной этого заболевания является вирус папилломы человека высокого онкогенного риска.

НЕ ВСЕ ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ОПАСНЫ

Вирусы папилломы человека – это большая и разнородная группа вирусов. На сегодняшний день известно более 100 типов ВПЧ, около 40 из них инфицируют и поражают слизистые оболочки половых путей мужчин и женщин, эти типы ВПЧ называют генитальными. Одни из них, так называемые типы низкого онкогенного риска, например, 6 и 11 типы, являются главными виновниками доброкачественных остроконечных кондилом, или, как их называют, генитальных бородавок.

Но есть и другие – высокого онкогенного риска, которые способны трансформировать нормальную клетку в раковую. К ним, согласно данным Международного агентства по изучению рака, в настоящее время относят 14 типов. Наиболее опасные из них – 16, 18 и 45 типы – они ответственны за более чем 80% случаев рака. Далее по значимости следуют 31 и 33 типы, которые вместе с 35, 39, 52, 58 и 59 типами ответственны еще за 15% случаев онкологии, а на долю остальных, наименее опасных типов – это 51, 56, 66 и 68 – приходится не более 1,5% случаев рака шейки матки.

КАК ПРОИСХОДИТ ИНФИЦИРОВАНИЕ

Заразиться папилломавирусами можно только при тесном контакте с зараженным эпителием кожи или слизистых оболочек. Генитальные папилломавирусы передаются при половых контактах и не обнаруживаются у девушек, их не имевших. При этом риск заразиться при однократном половом контакте достигает 80%. К сожалению, внешних признаков инфицирования не существует.

Папилломавирусная инфекция высокого онкогенного риска протекает абсолютно бессимптомно – ни зуда, ни жжения, ни воспаления, ни изменения характера выделений из половых путей. Факт заражения устанавливают только проведением лабораторного обследования – необходимо сдать анализ.

КТО ВХОДИТ В ГРУППУ РИСКА Действительно, среди населения есть особые группы риска. Как и в случае других инфекций, передаваемых половым путем, ВПЧ чаще заражаются мужчины и женщины, которые имеют несколько половых партнеров, часто их меняют. Другую важную группу риска составляют молодые девушки, рано начавшие половую жизнь.

А ЕСТЬ ЛИ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ?

Различают так называемую первичную и вторичную профилактику. Цель первой – снизить риск инфицирования вирусом. К первичной профилактике относят и вакцинацию. На сегодняшний день во всем мире признано, что она делает организм невосприимчивым к этому вирусу.

Задача вторичной профилактики – раннее выявление заболевания на стадии, предшествующей раку. Это необходимо для того, чтобы провести своевременное эффективное лечение и не допустить развития онкологии. Вторичная профилактика основана на проведении периодических обследований женского населения для выявления группы риска развития рака шейки матки – это так называемый цервикальный скрининг. К группе риска относятся женщины с хронической персистирующей ВПЧ-инфекцией высокого онкогенного риска или ее проявлениями – цервикальными интраэпителиальными неоплазиями различной степени тяжести.

Сегодня наиболее эффективный метод цервикального скрининга – это проведение специального лабораторного теста, который общепринято называть ВПЧ-тестом. Это исследование соскобов эпителиальных клеток с шейки матки или отделяемого половых путей на наличие ДНК- или РНК-вируса папилломы человека высокого онкогенного риска. Доказано, что в отсутствие вируса риск развития рака шейки матки стремится к нулю.

Папилломавирусная инфекция не обязательно приведет к раку. У 80-90% женщин вирус самостоятельно элиминируется в течение 1-2 лет. В остальных случаях устанавливается хроническая инфекция, при которой вероятность болезни повышается. Исход инфицирования - элиминация вируса или развитие предраковых изменений зависит от особенностей иммунитета женщины, а также от типа вируса. В настоящий момент зарегистрирован препарат для лечения ВПЧ.

В Тульской области бесплатное лечение может получить любой житель региона, страдающий этим коварным заболеваниям, в условиях стационара ГУЗ «Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера». Лечение дает положительную динамику, также наряду с медикаментозным лечением используются амбулаторные процедуры по удалению пораженного участка эпителия слизистой шейки матки.