2020-03-03T10:53:56+03:00
Общество

Тула готовится к весеннему паводку

В областном центре запланирован ряд мероприятий для безаварийного пропуска паводковых вод
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Тула готовится к весеннему паводкуТула готовится к весеннему паводкуФото: Алексей ФОКИН
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Несмотря на то, что этой зимой в Туле было совсем немного снега, городские службы готовятся к весеннему половодью.

В реках Упа и Воронка организованы пункты контроля уровня подъема воды. Спланировано круглосуточное дежурство сотрудников по тем объектам, в которых возможны паводки. Есть средства и возможности для выполнения спасательных работ при подтоплении.

В случае ЧС жителей будут оповещать с использованием СМИ, телефонной связи, памяток, подомовых обходов, при необходимости привлекать подвижные патрульно-постовые машины УМВД.

Также планируется расчистка заторов на реках Воронка, Тулица, на Хомутовском и Щегловском ручьях. Будут мониторить и состояние ливневой канализации, прочищать водопропускные трубы, расположенные под проезжей частью дорог, очищать приемные решетки перед водопропускными трубами Щегловского ручья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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