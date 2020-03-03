Тула готовится к весеннему паводку

Несмотря на то, что этой зимой в Туле было совсем немного снега, городские службы готовятся к весеннему половодью.

В реках Упа и Воронка организованы пункты контроля уровня подъема воды. Спланировано круглосуточное дежурство сотрудников по тем объектам, в которых возможны паводки. Есть средства и возможности для выполнения спасательных работ при подтоплении.

В случае ЧС жителей будут оповещать с использованием СМИ, телефонной связи, памяток, подомовых обходов, при необходимости привлекать подвижные патрульно-постовые машины УМВД.

Также планируется расчистка заторов на реках Воронка, Тулица, на Хомутовском и Щегловском ручьях. Будут мониторить и состояние ливневой канализации, прочищать водопропускные трубы, расположенные под проезжей частью дорог, очищать приемные решетки перед водопропускными трубами Щегловского ручья.