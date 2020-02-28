Клиника эстетической медицины Елены Черных - здесь знают все о золотом стандарте эстетической медицины

Клиника Елены Черных сегодня считается одной из самых популярных и рекомендуемых центров красоты и здоровья среди населения как тульского региона, так и соседних городов.

И все это благодаря профессиональной команде квалифицированных специалистов, которые знают все последние тенденции индустрии красоты и используют в своей ежедневной практике только проверенные и качественные методики для лица и тела.

Все специалисты Клиники Елены Черных постоянно проходят обучение на международных конгрессах по красоте и инновационным технологиям в области эстетической косметологии. Авторские методики, которые специально разработаны для Клиентов Клиники позволяют в короткие сроки справиться с различными несовершенствами внешности.

Ваше отражение будет радовать и вас и окружающих естественной здоровой красотой.

В буквальном смысле здесь способны остановить и повернуть время вспять. Основной тренд омоложения - естественность. И здесь главный секрет (золотой стандарт косметологии) - сочетание инъекционной и аппаратной методик.

И для этого в Клинике Елены Черных используется инновационное оборудование ведущих мировых производителей, которое отвечает последним достижениям в косметологии. В клинике представлены лучшие инновационные технологии преображения, которые возвращают привлекательность пациентам — в короткий срок и без вреда для здоровья.

Только проверенные и запатентованные аппаратные методики представлены в Клинике Елены Черных, вот только некоторые из многочисленного списка:

Фотодинамическая терапия Heleo 4 - естественная регенерация клеток! Со временем наполнение тканей дефектными клетками только увеличивается. Поэтому их нужно периодически очищать на клеточном уровне. И только благодаря процедурам фотодинамического воздействия мы можем выделить эти клетки и устранить, способствуя зарождению новых.

С помощью аппарата для лифтинга Doublo, все, кто мечтает продлить молодость и быть обладательницей упругой, подтянутой кожи, но боится ложиться под нож, теперь могут осуществить свою мечту, не прибегая к операции. Многие звезды Голливуда сделали выбор в пользу ультразвукового SМАS-лифтинга.

Ультразвуковой SМАS-лифтинг — это безоперационный способ омоложения. С помощью звуковых колебаний происходит воздействие на каждую клетку определенными частотами и температурами, что запускает мощный синтез собственного коллагена. Результат от процедуры ультразвука нарастает постепенно в течение 3-х месяцев. Основное и главное преимущество SMAS-лифтинга то, что после процедуры практически нет реабилитационного периода. Результат виден сразу!

Лазерная шлифовка аппаратом MCL- 31 Dermablate - это быстрая процедура, позволяющая восстановить структуру кожных покровов и выровнять рельеф кожи не хуже фотошопа. Также она подходит для устранения следов постакне, рубцов, стрий (растяжек), пигментных пятен.

С помощью эрбиевой технологии можно творить чудеса, не подвергая пациента побочным эффектам и огромным срокам реабилитации.

Большой комплекс инъекционных процедур позволит вашей коже просто сиять и светиться здоровьем и красотой.

Воздействие лазера полностью контролируется врачом. Большой комплекс инъекционных процедур позволит вашей коже просто сиять и светиться здоровьем и красотой. И самое главное все окружающие заметят эти изменения, но только если вы не раскроете секрет, никто не догадается, что здесь колдовал врач-косметолог и различные косметологические техники. Ваше отражение будет радовать и вас и окружающих естественной здоровой красотой.

Услуги:

Контурная пластика лица;

Лазерная эпиляция;

Ультрзвуковой лифтинг (СМАС);

Лазерное омоложение, шлифовки;

Трихология

Инъекционные процедуры

Криокосметология

Лазерная косметология

Татуаж

Преимущества:

- специалисты клиники

- настоящие профессионалы в области эстетической медицины - применение новых технологий

- Индивидуальный комплексный подход к проблемам, поддержанию молодости и красоты изнутри, с использованием современных принципов антиэйджинга.

Опытные специалисты составят план процедур, согласуют с вами детали и запустят процесс преображения в тот же день.

Девиз клиники: надежность, передовые технологии и профессионализм.

Мы знаем главный секрет красоты и готовы им поделиться с вами!

г. Тула, Шевченко, 5.

+79606028513

www.instagram.com/dr.elenachernykh/