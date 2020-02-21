Более 260 туляков пожаловались на УК, не исключившие плату за вывоз мусора из квитанций

По итогам 2019 года в ГЖИ Тульской области с жалобами на управляющие компании, которые не исключили плату за вывоз мусора из квитанций за содержание жилья либо сделали это не полностью, обратились 268 туляков. В результате 20 УК обязали провести перерасчет. Об этом говорили 20 февраля в правительстве региона.

Также на совещании обсудили недобросовестную конкуренцию между управляющими компаниями. В прошлом году зафиксировано 2 276 переходов МКД от одной УК в другую. После опросов жителей в 16 случаях фальсификация протоколов общих собраний подтвердилась: собственники не голосовали за смену организации. Теперь в суде будет доказана их недействительность.

Кроме того, на заседании поднимался вопрос о техническом диагностировании внутридомового газового оборудования. Оно проводится в тех домах, где газовое оборудование эксплуатируется более 30 лет. Более 4 тысяч заключений уже готовы. А 34 жителей, не пустивших в свои квартиры газовиков, привлекли к административной ответственности в прошлом году.