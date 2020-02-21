В Ясной Поляне зацвели персики и зреет кофе

В теплице гостиничного комплекса Ясной Поляны начали цвести южные растения. Персиковое дерево первым проснулось от зимней спячки. Несколько миниатюрных плодов появятся на нем в мае. Примерно в это же время персики появляются на юге.

В сердце теплицы зреет кофе аравийский. Небольшой урожай Арабики сотрудники посеяли в прошлом году. В этом - дерево уже устойчиво плодоносит. К середине марта плоды примут характерный красноватый оттенок.

Урожай пойдет на новый посев – часть саженцев будет расти в теплице гостиничного комплекса, часть в планах высадить в усадебной теплице.

Также сейчас цветут алоэ вера и алоэ полосатое. В Ясной Поляне прогнозируют, что через месяц начнут завязываться плоды инжира.

Остается в центре внимания экзотический платицериум – необычный древесный папоротник родом из тропических лесов Новой Гвинеи. Внешние листья – широкие, развернутые, подарили ему второе имя – Олений рог.

Часть экзотических растений посетители смогут увидеть летом на территории усадебной теплицы.