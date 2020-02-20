На тульских дорогах начали ловить должников

Ловить должников на дорогах областного центра начал "Дорожный пристав". Комплекс под таким названием помогает опознавать автомобилистов-неплательщиков.

Устройство считывает номера автомобилей, при этом номерные знаки сверяются с базой данных УФССП России по Тульской области. Если машина с данным номером зарегистрирована за должником, сотрудники ГИБДД незамедлительно останавливают водителя, после чего в работу вступает судебный пристав-исполнитель и осуществляет проверку на наличие задолженностей у данного гражданина не только по штрафам ГИБДД, но и по другим категориям исполнительных производств.

19 февраля в ходе совместного рейда приставы и сотрудники Госавтоинспекции в Центральном округе Тулы остановили 14 автолюбителей-должников.

С помощью терминала в «мобильном офисе» судебных приставов были оплачены штрафы ГИБДД на общую сумму 2,5 тыс. рублей. Также было вручено 10 требований об оплате и явке к судебному приставу-исполнителю.