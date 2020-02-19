2020-02-19T11:10:19+03:00
Общество

Скончался почетный гражданин города-героя Тулы Алексей Швецов

Алексея Андреевича не стало 18 февраля
Поделиться:
Скончался почетный гражданин города-героя Тулы Алексей ШвецовСкончался почетный гражданин города-героя Тулы Алексей ШвецовФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Скончался на 94 году жизни почетный гражданин города-героя Тулы Алексей Швецов. Алексея Андреевича не стало 18 февраля.

Алексей Швецов принимал активное участие в боях по освобождению Калининской области, Латвийской ССР, Курляндского полуострова, городов Ржев, Великие Луки, Даугавпилс, Мадонна, Рига.

В послевоенное время служил в Вооруженных Силах СССР. Уволился в 1985 году в звании полковника. Общий стаж военной службы составляет 42 года.

Алексей Андреевич награжден 30 государственными наградами СССР, РФ, МНР и республики Беларусь, орденами Отечественной Войны II степени, «Красная Звезда», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и многими другими.

С 2004 по 2007 год возглавлял Тульский городской Совет регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

За большие заслуги перед Родиной и жителями города-героя Тулы Алексей Андреевич Швецов удостоен высокого звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Круглые щеки и лишние кило на талии»: эвакуированную из Ухани в Тюмень сибирячку отпустили домой
Двухнедельный карантин в санатории «Градостроитель» закончился 19 февраля, коронавирус никто не подхватил. Домой россияне возвращаются с пакетами гостинцев – орехами и маринованными огурцами [фото, видео]
Губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Будет бизнес, будет и социалка. А условия для этого у нас есть»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил почему в регионах не будут такие же зарплаты, как в Москве, какие льготы регион предлагает предпринимателям и почему ради инвесторов пришлось ужать социалку
Сбежавшая из православного гарема Юлия Дубилина: Мне пришлось украсть собственных детей
Житель Владимира в ипотечной четырехкомнатной квартире живет с тремя "женами", еще две - сбежали. Вот история одной из них: после побега женщина осталась и без нормального жилья, и без материнского капитала
Снимайте не про котиков, а про стариков, которые забирают бездомных животных
Президент Союза кинологический организаций России Владимир Уражевский представил «КП» свой взгялд на то, какие сюжеты и фильмы должны появляться в прайм-тайм на российском телевидении
Новости 24
В Тульской области пенсионерка угодила под колеса «ГАЗа»
В экономику Тульской области привлекут более 1 трлн рублей инвестиций
До конца этого года в Туле запустят вторую очередь Восточного обвода
Предприниматели Тульской области и Республики Узбекистан обсудили экспорт плодоовощной продукции
Губернатор Тульской области выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны
Погибшая женщина, найденная в подвале в Тульской области, вела асоциальный образ жизни
В Новомосковске Тульской области появятся новые аттракционы и скейтпарк
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Прокуратуру заинтересовала акция одного из тульских книжных магазинов
В Туле поймали продавцов алкоголя несовершеннолетним
Тульские тяжелоатлеты стали победителями и призерами Всероссийского турнира
Тулячка примет участие в Чемпионате мира по армрестлингу
Баскетболисты «Арсенала» не смогли одолеть «Иркут»
Тульские школьники вошли в тройку призеров крупнейшего химического турнира России
В тульском СИЗО появились на свет двое детей
23 февраля горожан приглашают в парк "Патриот-Тула"
Юрий Лодыгин подписал контракт с «Арсеналом»
Тульский «Арсенал» открыл последний третий сбор
В Туле в жилом доме незаконно продавали стройматериалы
Погода в Туле 19 февраля: облачно с прояснениями и + 4 градуса
Туляки — против расширения зоны платной парковки
В апреле в Тульской области станет на одного космонавта больше
В Пролетарском округе Тулы появились догхантеры?
Врачи тульского «Арсенала» спасли жизнь пассажиру самолета
Зачинщики потасовки в общежитии Тульской области уволены
В Тульской области легковушка столкнулась с грузовым самосвалом: погибла девушка
Тело пропавшей женщины нашли в подвале поликлиники в Тульской области
Тульским депутатам хотят запретить брать на работу родственников