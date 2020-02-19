Скончался почетный гражданин города-героя Тулы Алексей Швецов

Скончался на 94 году жизни почетный гражданин города-героя Тулы Алексей Швецов. Алексея Андреевича не стало 18 февраля.

Алексей Швецов принимал активное участие в боях по освобождению Калининской области, Латвийской ССР, Курляндского полуострова, городов Ржев, Великие Луки, Даугавпилс, Мадонна, Рига.

В послевоенное время служил в Вооруженных Силах СССР. Уволился в 1985 году в звании полковника. Общий стаж военной службы составляет 42 года.

Алексей Андреевич награжден 30 государственными наградами СССР, РФ, МНР и республики Беларусь, орденами Отечественной Войны II степени, «Красная Звезда», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и многими другими.

С 2004 по 2007 год возглавлял Тульский городской Совет регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

За большие заслуги перед Родиной и жителями города-героя Тулы Алексей Андреевич Швецов удостоен высокого звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».