Юрий Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала». Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона. В составе канониров вратарь будет выступать под №19.

Голкипер выступал за ряд клубов Греции. Широкую известность он приобрел, благодаря выступлениям за петербургский «Зенит». Вместе с клубом Лодыгин стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. За сборную России футболист провел 11 матчей.

Сезон-2019/2020 голкипер начал в турецком «Газиантепе», но в начале этого года контракт был расторгнут по соглашению сторон. Затем игрок получил статус свободного агента.