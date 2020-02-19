2020-02-19T10:25:03+03:00
Спорт

Юрий Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»

В составе канониров вратарь будет выступать под №19
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Фото: ПФК «Арсенал»Фото: ПФК «Арсенал»
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Юрий Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала». Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона. В составе канониров вратарь будет выступать под №19.

Голкипер выступал за ряд клубов Греции. Широкую известность он приобрел, благодаря выступлениям за петербургский «Зенит». Вместе с клубом Лодыгин стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. За сборную России футболист провел 11 матчей.

Сезон-2019/2020 голкипер начал в турецком «Газиантепе», но в начале этого года контракт был расторгнут по соглашению сторон. Затем игрок получил статус свободного агента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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