2020-02-13T16:34:51+03:00
Общество

Причиной взорвавшейся в Туле колбасы стала микроволновка?

Интернет-пользователи делятся мнением, почему взорвалась колбаса на столе у тулячки
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: "Черный Список Тула"Фото: "Черный Список Тула"
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Случай взрыва докторской колбасы, произошедший в Туле, получил широкий резонанс в сети и не смог обойти стороной интернет-пользователей. Кто-то отмечает довольно низкую цену колбасы, предполагая, что качественное изделие должно стоить гораздо дороже. Кто-то утверждается во мнении, что лучше доверять частным производителям «своей колбаски». Большинство склоняется все-таки к тому, что, скорее всего, нашумевшая колбаса ранее была заморожена и при разогреве в микроволновке попросту расслоилась и треснула.

«Судя по тому, как она расслоилась, она точно была когда-то заморожена. Может хотели разморозить в микроволновке и случился большой бада-бум?» - предполагает Геннадий В.

Подобный случай произошел и с корреспондентом «КП».

«Был у меня этим летом похожий случай. Забыл на подоконнике принесенную из супермаркета палочку дешевой колбасы, только другого произодителя. Вечером спохватился, убрал в холодильник. Внешне она никак не изменилась, и на ощупь была тоже вроде бы нормальной, никакого неприятного запаха, - рассказывает наш корреспондент Игорь Копытов. - На следующий день хотел отрезать ломтик, стал разрезать, и колбаса реально взорвалась у меня на разделочной доске, вывернувшись наизнанку. Мякоть вся была, как мочалка, с кипящими пузырьками газа без запаха. Из чего теперь делают колбасу? Даже боюсь предположить...»

Как бы то ни было, точные причины взрыва колбасного изделия смогут определить только сам производитель и соответствующие специалисты.

Напомним, ранее в группе «Черный Список Тула» появился пост, в котором тулячка сообщает о «взрывной» колбасе, которую она купила накануне вечером. К тексту были приложены фотографии, на которых видно, что докторская вареная колбаса не только треснула, разорвав обертку, но и с противоположной стороны покрылась неестественными волдырями. Также, при пристальном рассмотрении, можно заметить производителя и срок годности, который, к слову, не истек. Фирмой-изготовителем оказалась компания «ТАВР», специализирующаяся на производстве колбасных изделий и мясных деликатесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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