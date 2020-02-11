2020-02-11T16:00:22+03:00
Общество

У тулячки дома на столе взорвалась колбаса

Фото «взрывного» изделия появились в соцсети
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: "Черный Список Тула"Фото: "Черный Список Тула"
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Как сообщает женщина, мясное изделие было куплено 8 февраля, а утром следующего дня у нее на завтрак получились не бутерброды, а взрыв.

— 9 утром решили с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг-взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаска взорвалась! Такого я не видела ни разу! - сообщает жительница областного центра.

Как можно увидеть на фото, колбаса не только треснула, но и покрылась неестественными волдырями.

Фото: "Черный Список Тула"

Фото: "Черный Список Тула"

Фото: "Черный Список Тула"

Фото: "Черный Список Тула"

ИСТОЧНИК KP.RU

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