У тулячки дома на столе взорвалась колбаса

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:00:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает женщина, мясное изделие было куплено 8 февраля, а утром следующего дня у нее на завтрак получились не бутерброды, а взрыв.

— 9 утром решили с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг-взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаска взорвалась! Такого я не видела ни разу! - сообщает жительница областного центра.

Как можно увидеть на фото, колбаса не только треснула, но и покрылась неестественными волдырями.

Фото: "Черный Список Тула"

Фото: "Черный Список Тула"

ИСТОЧНИК KP.RU