Тульское региональное отделение «Союз машиностроителей России»: войти в тройку лидеров

Первая подобная встреча рабочей группы с представителями СМИ состоялась в июле 2019 года. Она стала стартом большой работы, которая направлена на сотрудничество регионального отделения «Союза машиностроителей России», пресс-служб предприятий и средств массовой информации.

Фото: Алексей ФОКИН

В начале мероприятия была проведена экскурсия по предприятию, на которой участники познакомились с продукцией АО «Щегловский вал». Предприятие может похвастаться целым рядом изделий с уникальными тактико-техническими характеристиками. Наибольшую известность получили достижения в области создания зенитных ракетно-пушечных комплексов, противотанковых ракетных комплексов, комплексов вооружения для бронетанковой техники, комплексов артиллерийского управляемого вооружения. Началась экскурсия с осмотра вооружений для боевых машин пехоты («Бахча», «Берег»). Затем был сборочно-электромонтажный цех («голубые полы» — так называют его на предприятии из-за цвета покрытия пола), который занимается выпуском оптико-электронных средств, прицелов, радиолокационных средств для изделий «Панцирь», «Бережок» и «Бахча», выпускаемых АО «Щегловский Вал».

На предприятии создана собственная производственная база, которая позволяет обеспечивать выпуск изделии для собственных потребностей. Представители СМИ смогли собственными глазами увидеть всю мощь боевых машин и вооружения, выпускающихся на предприятии. Затем прошло совещание, на котором был презентован фильм об истории и выпускаемой продукции АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова».

Фото: Алексей ФОКИН

Главным вопросом совещания было обсуждение совместной работы пресс-служб и СМИ по освещению деятельности регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России». По итогам 2019 года наше тульское отделение вошло в 10-ку лучших по России и занимает 7-ое место. В ходе совещания заместитель управляющего директора АО «КБП им. академика А. Г. Шипунова» Сергей Ильин и руководитель представительства ГК «Ростех» по Тульской области Константин Данилов в своих докладах подчеркнули важность вопроса открытости оборонных предприятий региона для СМИ.

— Такая совместная работа позволит улучшить рейтинги и войти Тульскому региональному отделению СоюзМаша в тройку лидеров в России, — отметил Сергей Ильин.

Фото: Алексей ФОКИН

Также на совещании говорили о прошедшем 10 февраля в Москве заседании «Союза машиностроителей России», в котором приняли участие члены Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, помощник Президента РФ Анатолий Серышев, руководители промышленных компаний и холдингов и губернатор Алексей Дюмин. Глава региона отметил, что Тульская область тесно взаимодействует с промышленными объединениями по всем ключевым направлениям, включая развитие оборонного комплекса и его диверсификацию.

«Одни из ключевых ориентиров в нашей работе — содействие в выполнении гособоронзаказа и расширении действующих оборонных производств за счет выпуска высокотехнологичной гражданской продукции», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Также в ходе заседания говорили о роли и значимости Союза машиностроителей, которая растет из года в год. Сергей Чемезов отметил активную работу тульского отделения «Союза машиностроителей России». Организация объединяет усилия машиностроителей в деле защиты интересов отечественной промышленности в органах государственной власти. На ее площадке формируются механизмы государственной политики, призванные поднять машиностроительный комплекс России на уровень ведущих промышленно развитых стран мира.