Тульский филиал РАНХиГС приглашает на день открытых дверей

В Тульском филиале РАНХиГС можно получить высшее образование по следующим направлениям подготовки:

Государственное и муниципальное управление

Экономика

Менеджмент

Преимущества обучения в Тульском филиале РАНХиГС:

1. Студенты Тульского филиала РАНХиГС имеют возможность взаимодействовать с государственными и муниципальными служащими посредством прохождения практики в государственных органах федерального, регионального уровня, в органах местного самоуправления, тем самым приобретая опыт для своей дальнейшей профессиональной деятельности.

2. Значительный блок дисциплин ведут действующие государственные и муниципальные служащие.

3. Лучшие выпускники Тульского филиала РАНХиГС получают рекомендации в резерв органов государственной власти и местного самоуправления.

Тульский филиал РАНХиГС с 17 марта 2020 г. приглашает учащихся выпускных классов в «Школу молодого управленца». Занятия проводятся 1 раз в неделю (вторник) с 16:00 до 17:00 часов. Под руководством опытных преподавателей Вы разберетесь в специфике реализуемых направлений подготовки. По окончании обучения выдается сертификат. Занятия бесплатные.

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