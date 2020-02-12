2020-02-13T09:24:35+03:00
Общество

Тульский филиал РАНХиГС приглашает на день открытых дверей

Построй свой путь к успеху с Президентской Академией!
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В Тульском филиале РАНХиГС можно получить высшее образование по следующим направлениям подготовки:

Государственное и муниципальное управление

Экономика

Менеджмент

Преимущества обучения в Тульском филиале РАНХиГС:

1. Студенты Тульского филиала РАНХиГС имеют возможность взаимодействовать с государственными и муниципальными служащими посредством прохождения практики в государственных органах федерального, регионального уровня, в органах местного самоуправления, тем самым приобретая опыт для своей дальнейшей профессиональной деятельности.

2. Значительный блок дисциплин ведут действующие государственные и муниципальные служащие.

3. Лучшие выпускники Тульского филиала РАНХиГС получают рекомендации в резерв органов государственной власти и местного самоуправления.

Тульский филиал РАНХиГС с 17 марта 2020 г. приглашает учащихся выпускных классов в «Школу молодого управленца». Занятия проводятся 1 раз в неделю (вторник) с 16:00 до 17:00 часов. Под руководством опытных преподавателей Вы разберетесь в специфике реализуемых направлений подготовки. По окончании обучения выдается сертификат. Занятия бесплатные.

Построй свой путь к успеху с Президентской Академией!

ИСТОЧНИК KP.RU

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