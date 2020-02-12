В Туле назначили руководителя аппарата городской администрации

В Туле назначен руководитель аппарата городской администрации. С 12 февраля им назначен Денис Владимирович Громов. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.

Громов Денис Владимирович окончил в 2000 году Тульский государственный университет.

В 2004 году – Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации.

С 2000 по 2004 годы служил в налоговых органах Российской Федерации.

С 2004 по 2020 годы работал на предприятиях различных форм собственности города Тулы.