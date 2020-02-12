С аграриями Тульской области обсудили экологическую безопасность

За круглым столом собрались представители регионального правительства, надзорных ведомств, сельхозпредприятий, общественники, экологи. Участники совещания рассмотрели проблемы отрасли, опыт ряда крупных аграрных предприятий, а также наметили планы, которые позволят обеспечить экологическую безопасность.

Дополнительный контроль

Одним из самых резонансных экологических происшествий минувшего года стало дело о незаконном вывозе отходов с птицефабрики. Грузовые самосвалы выбросили на арендованную землю в Веневском районе около 13,5 кубометров куриного помета. Халатное отношение могло обернуться печальными последствиями. Продукты жизнедеятельности птиц, не прошедшие обеззараживание, могли привести к выносу инфекционного агента во внешнюю среду. Как следствие - вероятность распространения заразных болезней.

По итогам проверок были возбуждены 3 административных производства на общую сумму 76 тысяч рублей. Руководитель предприятия и юридическое лицо были оштрафованы. Всего в прошлом году в отношении сельхозпроизводителей возбудили 19 дел об административных правонарушениях, в суд направили 5 исков. Все они были удовлетворены.

С контрольными проверками к нарушителям нагрянут и в 2020 году. В частности, к птицефабрикам. Особое внимание уделят вопросам порчи земли. Представители надзорных ведомств констатируют: пока говорить о кардинальных изменениях ситуации в области защиты окружающей среды на предприятиях аграрной сферы не приходится. Не останутся без внимания хозяйства, которые занимаются выращиванием свиней, свиноматок, производством мяса и мясопродуктов. Отходы, которые производят такие предприятия, относятся к 3-4 классу опасности. Поэтому они достаточно сильно влияют на окружающую среду и природные процессы. Кроме того, в прошлом году в надзорные ведомства поступало достаточно большое количество жалоб на запахи от отходов. Решить проблему может переработка в продукты, которые допустимо использовать в дальнейшем. Например, перспективным методом утилизации отходов животноводства становится использование в качестве удобрений при рекультивации нарушенных земель и на пашнях регулярного пользования.

На предприятиях по производству спирта отходом является барда. Ее способом утилизации считается реализация в качестве кормов и белковых витаминных добавок для животных.

План природоохранных мероприятий

Сейчас основной задачей является устранение отрицательного влияния на окружающую среду. Шаги в этой сфере уже делаются. По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе утверждаются обновленные планы природоохранных мероприятий крупных предприятий до 2024 года. Аграрии сформируют свои до 1 мая 2020 года. Кроме того, важным направлением остается внедрение наилучших доступных технологий в рамках национального проекта «Экология».

Министр природных ресурсов и экологии Юрий ПанфиловФото: Алексей ФОКИН

- Учитывая современный вектор развития экологической политики, в том числе на основе внедрения наилучших доступных технологий, необходимо модернизировать и обновлять производство, применять более современные и эффективные технологии по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду, - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.

По итогам совещания министр попросил надзорные ведомства обеспечить дополнительный контроль над сельхозпредприятиями, расположенными на территории региона. А ОНФ – продолжить общественный мониторинг соблюдения требований природоохранного законодательства не только промышленными, но и аграрными предприятиями.

От первого лица

Ранее губернатор Алексей Дюмин провел совещание по вопросам обеспечения экологической безопасности региона c крупными промышленными предприятиями. Глава региона отметил, что вопрос экологической безопасности для региона особенно актуален. «У нас наблюдается положительная динамика по снижению технологического воздействия на окружающую среду, но работы в этом направлении еще много. Очень важно, чтобы в нее включились все: органы власти, предприятия, контролирующие организации и экологическое сообщество. Только консолидация усилий и системный подход позволят нам повысить экологическую безопасность региона», - сказал Алексей Дюмин.

По словам главы региона, необходимо внедрять передовые технологические решения для повышения производительности труда и модернизации предприятий. Главная задача – применять систему современного экологического регулирования на основе наилучших доступных технологий. Это касается и новых предприятий, начинающих свою деятельность в регионе, и уже существующих производств, которые необходимо модернизировать и обновлять.

Компетентно

Анна Сидельникова, начальник юридического отдела ИП Главы КФХ Аветисяна М. Ж.:

Анна Сидельникова, начальник юридического отдела ИП Главы КФХ Аветисяна М. Ж.Фото: Алексей ФОКИН

– Наше хозяйство выполняет комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и другой растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей среды и причиняющих вред здоровью человека, – рассказывает Анна. Мы выработали дифференцированный подход к выбору системы обработки полей и технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Сделана ставка на всесторонний учет конкретных почвенно-климатических и социально экономический условий. Также разработаны санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Хочу отметить, что в нашем хозяйстве разрабатываются проекты рекультивации нарушенных земель. Планируется строительство завода по глубокой переработке картофеля. Соответственно, все это позволит снижать количество отходов от основного рода деятельности – картофелеводства.

В конечном счете, комплекс принятых нами мер сказывается и на картофеле - итоговом продукте, который мы производим. Комплекс способствует экологической устойчивости и продовольственной безопасности.

Заместитель директора по производству ООО «Заокское» Оксана Нестюкович:

Заместитель директора по производству ООО «Заокское» Оксана НестюковичФото: Алексей ФОКИН

- У нас на предприятии организован замкнутый цикл производства. Мы внедрили передовую технологию переработки птичьего помета: снижаем класс опасности отходов. На выходе получается удобрение, которое мы успешно реализуем. Мы готовы тиражировать свой опыт и делиться с другими предприятиями. Одна из птицефабрик региона уже обращалась к нам за советом. Кроме того, у нас реализуется проект по рекультивации земель.

Солохин Василий Николаевич, исполнительный директор группы компаний «АГРОЭКО»:

Солохин Василий Николаевич, исполнительный директор группы компаний «АГРОЭКО»Фото: материалы пресс-служб

– Как социально ответственная компания мы уделяем самое серьезное внимание вопросам экологической безопасности, контролируя соблюдение всех требований и норм. Стоит отметить, что российское санитарное и прироохранное законодательство считается одним из самых строгих в мире. Для новых сельхозобъектов предусмотрена многоуровневая процедура, из более чем 10 видов экспертиз: историко-культурной, санитарно-эпидемиологической, геологической и других, а в процессе эксплуатации Центром гигиены и эпидемиологии постоянно проводятся замеры воздуха на границах защитных зон и ближайших к ним населенных пунктов. Мы гордимся тем, что за время своей работы, а это уже 10 лет, компания «АГРОЭКО» не допустила нарушений в области охраны окружающей среды.

Наше производство исключает взаимодействие отходов свиноводства с окружающей средой: почвой и водными ресурсами. А современная система навозоудаления позволяет получить качественное, полностью обеззараженное биологическое удобрение, которое по специальной технологии вносится на глубину 20 сантиметров и тем самым не допускает распространение запаха.

Наши комплексы значительно отличаются от спецхозов советского времени. Мы внедряем самые перспективные технологии, и во многом даже опережаем коллег из Европы и Америки. Комплексы «АГРОЭКО» - это полностью автоматизированные фермы, в которых все предусмотрено для удобства и комфорта персонала, животных и экологической безопасности объекта.