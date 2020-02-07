Фокусы в Баташевском саду

Смогут ли владельцы в срок получить ключи от своих квартир после громкого скандала, выявившего череду серьезных нарушений правил безопасности, допущенных застройщиком? И получат ли вообще?

«Лучшие многоквартирные дома уже ждут своих хозяев в ЖК «Баташевский сад», – все еще зазывает новых покупателей реклама. Только теперь, когда всплыли наружу фокусы застройщиков, в Туле окрестили этот комплекс баташевским адом, и стараются держаться от него на пушечный выстрел.

Сначала компания «Демидов Плаза», невзирая на многочисленные предупреждения, начала возводить жилые дома в опасной близости к магистральному нефтепродуктопроводу «Рязань-Тула-Орел». Строящиеся дома оказались в опасной зоне минимально допустимых расстояний. Как проводились геодезические работы – это отдельная песня. Закладка фундаментов и коммуникаций рядом с трубой осуществлялись без всяких согласований.

«Тульская негосударственная строительная экспертиза» также «постаралась», предоставив застройщику на блюдечке положительное заключение на проектную документацию. Этими документами пытаются подменить требуемую по закону лицензированную госэкспертизу по промбезопасности, которую никто не проводил. При оформлении заключения негосударственной экспертизы не учтены сведения о наличии обременения участка строительства (наличие нормативного сближения к существующему НППП). Для получения положительного заключения экспертизы подразумевает соответствие проектных решений всех действующих ФЗ и нормам, а именно выполнения требования свода правил «магистральные трубопроводы» 86.13330. 2014г.

Сейчас, когда об афере заговорили СМИ, застройщик-фокусник стал проводить с покупателями массовые сеансы гипноза и заклинания, уверяя, что жизнь в новых домах будет безопасная и счастливая, а проект выполнен по всем правилам. Только эти правила придумывает сама компания «Демидов Плаза» и они ничего общего не имеют требованиями законодательства. Например, застройщик придумал, что существует возможность уменьшить опасную зону как ему вздумается. А чтобы не выглядеть голословным, приглашает высказаться всякого рода экспертов.

В продолжение своего шоу он достает то из одного, то из другого кармана разные документы в свою пользу. Так, «Демидов Плаза» заявляет, ссылаясь на ряд пуктов, установленных СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», можно менять минимально допустимые расстояния от магистрального трубопровода до жилой застройки и разместить дома в 57 метрах от трубы законно и безопасно. Фокус в том, что застройщик не упоминает пункт, где сказано, что расстояния для трубопроводов допускается сокращать не более чем на 30% при условии увеличения номинальной (расчетной) толщины стенки труб на такое значение в процентах, на которое сокращается расстояние. Другими словами, если хочешь сократить 75-метровую зону минимальных расстояний от трубопровода, сначала проведи работы по утолщению его стенок. И именно в такой последовательности, а не наоборот.

Похоже, что причастных к этому строительному беспределу меньше всего волнует разработка документов и разрешительных бумаг. Единственные бумажки, которые интересуют застройщиков, это те, что звонко шуршат в кармане. Вся эта игра рассчитана на благодарных зрителей - покупателей, которые боятся потерять свои вложения в строительство жилья и поэтому внимают каждому слову застройщика.

Сейчас в Туле уже многие понимают, что «Демидов Плаза», продает опасное жилье, поскольку проживание рядом с нефтепродуктопроводом представляет реальную угрозу для жизни людей. Свою оценку опасным махинациям уже дали представители Тульской областной Думы, заговорив о необходимости серьезной проверки застройки правоохранительными органами и необходимости выполнить спецтехусловия.