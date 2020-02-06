2020-02-06T15:44:58+03:00
Общество

В Туле дезинфицируют общественный транспорт

Профилактические меры усилили в сезон распространения вирусных заболеваний
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В Туле дезинфицируют общественный транспортВ Туле дезинфицируют общественный транспортФото: материалы пресс-служб
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В Туле дезинфицируют общественный транспорт. Специальными средствами обрабатывают поручни, сиденья, руль и приборную панель в кабине водителя - все то, с чем могут иметь контакт пассажиры, кондуктор или водитель.

Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

Обработка проводится на регулярной основе, с утра перед выпуском транспорта на линию.

Дезинфицирующее средство гипоаллергенное, не имеет запаха, не содержит хлора, безопасно для людей и животных. Не оставляет следов на одежде.

Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

Перед тем как приступить к дезинфекции автобусы, троллейбусы и трамваи моют снаружи и внутри.

Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

На конечной остановке при необходимости проветривают транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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