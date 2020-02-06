В Туле дезинфицируют общественный транспорт. Специальными средствами обрабатывают поручни, сиденья, руль и приборную панель в кабине водителя - все то, с чем могут иметь контакт пассажиры, кондуктор или водитель.

Фото: Администрация Тулы

Обработка проводится на регулярной основе, с утра перед выпуском транспорта на линию.

Дезинфицирующее средство гипоаллергенное, не имеет запаха, не содержит хлора, безопасно для людей и животных. Не оставляет следов на одежде.

Фото: Администрация Тулы

Перед тем как приступить к дезинфекции автобусы, троллейбусы и трамваи моют снаружи и внутри.

Фото: Администрация Тулы

На конечной остановке при необходимости проветривают транспорт.