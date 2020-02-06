2020-02-06T12:30:13+03:00
Общество

В Тульской области 45 пар свяжут себя узами брака в День всех влюбленных

14 февраля туляки выбрали датой для начала семейной жизни
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В Тульской области 45 пар свяжут себя узами брака в День влюбленныхВ Тульской области 45 пар свяжут себя узами брака в День влюбленныхФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области 45 пар свяжут себя узами брака в День влюбленных. Из них - 21 пара распишется в областной столице.

Для сравнения в прошлом году 14 февраля в Туле поженились 14 пар. Праздничного ажиотажа не наблюдалось. Зато в этом году ситуация, как видно из цифр статистики, изменилась в лучшую сторону.

Отметим, что в 2019 году в регионе поженились 9 040 пар. А в январе 2020 года в ЗАГСе сказали "Да" 335 пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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