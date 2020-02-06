Стало известно, в каком округе Тулы самая жесткая вода

Сотрудники АО «Тулагорводоканал» проанализировали качество питьевой воды в каждом округе Тулы. Исследование проводилось с 20 по 26 января.

Оказалось, что самая жесткая вода течет из кранов жителей Привокзального округа (8,8-9,9 при норме в 7,0 (10,0) градусов жесткости). Следом идет Советский округ (8,0-9,7). Зареченский (5,8-7,6) и Центральный (5,9 – 8,6 ) округа имеют примерно одинаковые значения жесткости. Самой мягкой водой могут похвастаться жители Пролетарского округа (5,2 – 5,6 градусов жесткости).

Что касается содержания железа в воде, полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения во всех городских округах.

Мутность воды также находится в пределах нормы. Цветности и опасных бактерий не обнаружено.