2020-02-04T15:22:20+03:00
Происшествия

В Тульской области пьяная женщина на иномарке въехала в отбойник и фуру

В результате аварии погиб пассажир легковушки
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В Тепло-Огаревского районе пьяная женщина на иномарке въехала в отбойник и фуру.В Тепло-Огаревского районе пьяная женщина на иномарке въехала в отбойник и фуру.Фото: материалы пресс-служб
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4 февраля в 00.11 на 26 км дороги «Лапотково-Ефремов» Тепло-Огаревского района произошло ДТП. 49-летняя пьяная женщина (0,418 мг/л) на автомобиле «Шевроле Ланос» наехала на металлическое барьерное ограждение.

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

После этого въехала в стоящую фуру «Daf» с прицепом под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП автомобиль «Шевроле Ланос» загорелся. Водителя госпитализировали с различными травмами. Пассажир, 36-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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