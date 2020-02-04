В Тульской области пьяная женщина на иномарке въехала в отбойник и фуру
В результате аварии погиб пассажир легковушки
В Тепло-Огаревского районе пьяная женщина на иномарке въехала в отбойник и фуру.Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:
4 февраля в 00.11 на 26 км дороги «Лапотково-Ефремов» Тепло-Огаревского района произошло ДТП. 49-летняя пьяная женщина (0,418 мг/л) на автомобиле «Шевроле Ланос» наехала на металлическое барьерное ограждение.
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
После этого въехала в стоящую фуру «Daf» с прицепом под управлением 33-летнего мужчины.
В результате ДТП автомобиль «Шевроле Ланос» загорелся. Водителя госпитализировали с различными травмами. Пассажир, 36-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU