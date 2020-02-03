2020-02-03T16:55:45+03:00
Общество

Туляки могут приложиться к мощам святой равноапостольной Марии Магдалины

Святыня пробудет в регионе до 29 февраля
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Туляки могут приложиться к мощам святой равноапостольной Марии Магдалины.Туляки могут приложиться к мощам святой равноапостольной Марии Магдалины.Фото: Алексей ФОКИН
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Туляки могут приложиться к мощам святой равноапостольной Марии Магдалины. Святыню привезли из Каменской и Царичанской епархии Украинской Православной Церкви. Она пробудет в регионе до 29 февраля.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

3-4 февраля мощи находятся во Всехсвятском кафедральном соборе Тулы. Потом ковчег перевезут в другие храмы Тульской епархии.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

5 февраля - г.Тула, Храм Преподобного Сергия Радонежского

6 февраля - г.Тула, Богородичный Щегловский монастырь

7 февраля - г.Тула, Храм вмч. Димитрия Солунского

8 февраля - г.Тула, Храм св.блгв.вел.кн.Александра Невского

9 февраля - г.Тула, Свято-Никольский (на Ржавце) храм

10 февраля - г.Венев, Иоанно-Предтеченский храм

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

11 февраля - г.Киреевск, Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

12 февраля - с.Дедилово Киреевский район, Храм святой мученицы Параскевы Пятницы

13 февраля - г.Новомосковск, Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

14 февраля - г.Новомосковск, Свято-Успенский мужской монастырь

15 февраля - с.Супонь Узловской район, Свято-Троицкий храм

16 февраля - г.Узловая, Свято-Успенский храм

17 февраля - г.Богородицк, Свято-Казанский храм

18 февраля - г.Богородицк, Свято-Успенский храм

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

19 февраля - с.Волово Воловский район, Свято-Знаменский храм

20 февраля - г.Кимовск, Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали»

21 февраля - с.Себино Кимовский район, Свято-Успенский храм

22 февраля - п.Епифань Кимовский район, Иоанно-Предтеченский храм

23 февраля - мкр. Северо-Задонск г. Донской, Храм Всех святых, в земле Русской просиявших

24 февраля - г.Донской, Преображенский храм

25 февраля - г.Донской, Храм в честь св. блгв. великого князя Димитрия Донского

26 февраля - г.Ефремов, Свято-Троицкий храм

27 февраля - г.Ефремов, Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

28 февраля - г.Ефремов, Свято-Никольский храм

29 февраля - г.Ефремов, Храм св.блж.Матроны Московской

ИСТОЧНИК KP.RU

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