Туляки могут приложиться к мощам святой равноапостольной Марии Магдалины
Туляки могут приложиться к мощам святой равноапостольной Марии Магдалины. Святыню привезли из Каменской и Царичанской епархии Украинской Православной Церкви. Она пробудет в регионе до 29 февраля.
Фото: Алексей ФОКИН
3-4 февраля мощи находятся во Всехсвятском кафедральном соборе Тулы. Потом ковчег перевезут в другие храмы Тульской епархии.
Фото: Алексей ФОКИН
5 февраля - г.Тула, Храм Преподобного Сергия Радонежского
6 февраля - г.Тула, Богородичный Щегловский монастырь
7 февраля - г.Тула, Храм вмч. Димитрия Солунского
8 февраля - г.Тула, Храм св.блгв.вел.кн.Александра Невского
9 февраля - г.Тула, Свято-Никольский (на Ржавце) храм
10 февраля - г.Венев, Иоанно-Предтеченский храм
Фото: Алексей ФОКИН
11 февраля - г.Киреевск, Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
12 февраля - с.Дедилово Киреевский район, Храм святой мученицы Параскевы Пятницы
13 февраля - г.Новомосковск, Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
14 февраля - г.Новомосковск, Свято-Успенский мужской монастырь
15 февраля - с.Супонь Узловской район, Свято-Троицкий храм
16 февраля - г.Узловая, Свято-Успенский храм
17 февраля - г.Богородицк, Свято-Казанский храм
18 февраля - г.Богородицк, Свято-Успенский храм
Фото: Алексей ФОКИН
19 февраля - с.Волово Воловский район, Свято-Знаменский храм
20 февраля - г.Кимовск, Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали»
21 февраля - с.Себино Кимовский район, Свято-Успенский храм
22 февраля - п.Епифань Кимовский район, Иоанно-Предтеченский храм
23 февраля - мкр. Северо-Задонск г. Донской, Храм Всех святых, в земле Русской просиявших
24 февраля - г.Донской, Преображенский храм
25 февраля - г.Донской, Храм в честь св. блгв. великого князя Димитрия Донского
26 февраля - г.Ефремов, Свято-Троицкий храм
27 февраля - г.Ефремов, Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
28 февраля - г.Ефремов, Свято-Никольский храм
29 февраля - г.Ефремов, Храм св.блж.Матроны Московской
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