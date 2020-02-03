Греция – новое направление в маршрутной сети Международного аэропорта Калуга

Остров Крит – идеальное место для семейного отдыха. Это самый крупный и самый южный из греческих островов, предлагающий туристами множество прекрасных пляжей, большинство из которых отмечено Голубым флагом экологической чистоты. Многочисленные исторические достопримечательности не дадут отдыхающим заскучать во время отдыха.

В этому году один из лидеров российской туристической области, туроператор Pegas Touristik, реализует летние туры с вылетом из Калуги в Ираклион (Греция) – с 23 мая по 2 октября 2020 года - по десятидневному графику.

Пакетные туры на выгодных условиях раннего бронирования уже в продаже на сайте туроператора pegast.ru и в офисах продаж Pegas Touristik.

Авиаперевозки планирует выполнять авиакомпания Nordwind на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737-800 вместимостью до 189 пассажиров и Airbus A321 вместимостью до 220 пассажиров.

Вылеты будут осуществляться из нового просторного терминала международных воздушных линий калужского аэропорта, что позволит сделать ваше путешествие в лето еще более комфортным и быстрым.

Также открыта продажа туров с прямыми рейсами из Калуги в:

- Анталию (Турция) - с 29 апреля по 17 октября 2020 года еженедельно по средам и субботам;

- Монастир (Тунис) – с 23 мая по 14 октября 2020 года по десятидневному графику.