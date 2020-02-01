2020-02-01T17:44:19+03:00
Общество

Через Тульскую область прошел комбинированный марш-бросок команд ВДВ

Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Туле прошел комбинированный марш-бросок команд ВДВ. Акция в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск пройдет одновременно в восьми городах России.

Десантники на лыжах и в пешем порядке посетят более чем 100 населенных пунктов. Маршруты лыжного перехода охватят четыре города города-героя, среди которых Новороссийск, Тула, Смоленск и Волгоград. А также 14 городов воинской славы - Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельня, Можайск, Волоколамск, Тверь, Елец, Воронеж и Наро-Фоминск.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Общая протяженность всех маршрутов для команд составит более 7,5 тысяч километров. Всего в комбинированном марш-броске принимают участие более 250 военнослужащих.

Общей точкой для финиша, где соберутся все команды 17 февраля, станет город воинской славы Наро-Фоминск, а 19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоится чествование участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Приехали здоровые красавцы в масках и костюмах»: девушка с подозрением на коронавирус рассказала о своем лечении
Полина почувствовала себя плохо и сама обратилась ко врачам. В своем «Инстаграме» она описывает, с чем приходится сталкивать людям, у которых подозрение на короновирус
Эвакуация россиян из Китая из-за коронавируса: в Ухане сейчас находится свыше 300 наших граждан
Пресс-атташе российского посольства в Китае Георгий Егоров рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о состоянии соотечественников, находящихся в эпицентре распространения коронавируса
Новости 24