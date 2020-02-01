Через Тульскую область прошел комбинированный марш-бросок команд ВДВ

В Туле прошел комбинированный марш-бросок команд ВДВ. Акция в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск пройдет одновременно в восьми городах России.

Десантники на лыжах и в пешем порядке посетят более чем 100 населенных пунктов. Маршруты лыжного перехода охватят четыре города города-героя, среди которых Новороссийск, Тула, Смоленск и Волгоград. А также 14 городов воинской славы - Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельня, Можайск, Волоколамск, Тверь, Елец, Воронеж и Наро-Фоминск.

Фото: Алексей ФОКИН

Общая протяженность всех маршрутов для команд составит более 7,5 тысяч километров. Всего в комбинированном марш-броске принимают участие более 250 военнослужащих.

Общей точкой для финиша, где соберутся все команды 17 февраля, станет город воинской славы Наро-Фоминск, а 19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоится чествование участников.