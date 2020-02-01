В Туле прошли съемки фильма про Героя Советского Союза Леонида Тихмянова

В Туле прошли съемки документального фильма, посвященного 100-летию Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова. С 1965 года он руководил Тульским областным комитетом ДОСААФ. В Туле его именем названа одна из улиц и Центр образования №8.

Режиссером картины стал туляк Денис Гастев. Одной из локаций для съемки выбрали кузню ремесленного двора «Добродей». В первых кадрах фильма зрители увидят раскаленную металлическую звезду. Она стала главной метафорой фильма и символическим образом ордена Красной звезды, которым Тихмянов был награжден дважды.

dobrodeytula

Участником съемок стал кузнец Алексей Евдокимов. В фильме не будет показано его лицо, зрители увидят работу мастера: именно его руками была сотворена магия огня и металла.

Первыми кинокартину посмотрят школьники ЦО №8 имени Тихмянова 17 и 18 февраля. Позже фильм будет доступен для просмотра в соцсетях режиссера Дениса Гастева.