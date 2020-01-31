Почтовая марка - к юбилею Тульского кремля

Заседание рабочей группы №3 оргкомитета провела заместитель директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Эдита Исаакян.

В сентябре этого года наш регион ждут масштабные мероприятия, связанные с 500-летием Тульского кремля. Подготовка к этому историческому событию идет полным ходом. Выпуск юбилейной почтовой марки - один из ее этапов.

Идея увековечить образ Тульского кремля на века принадлежит губернатору Алексею Дюмину. Правительство области обратилось к АО «Почта России», где создали макет с изображением главного регионального исторического памятника: на марке расположились башня Одоевских ворот, Успенский собор, музей оружия и музей «Тульские самовары».

Участие в торжественном гашении марки приняли Ольга Гремякова, заместитель председателя правительства Тульской области, Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области, Сергей Сергиевский, управляющий тульским филиалом АО «Почта России». Вместе с Эдитой Исаакян они оставили памятные подписи на конвертах с маркой, а затем поставили на нем оттиск специальным почтовым штемпелем. Первый экземпляр марки передан на хранение в Тульское музейное объединение.

– Сегодня мы присутствуем на уникальном, исторически важном событии для Тульской области – гашении почтовой марки, выпущенной к 500-летию Тульского кремля, настоящей культурной жемчужины нашего региона и всей России. Это не только большая гордость для туляков, но и долгожданное событие для филателистов, а также хорошее средство продвижения Тульской области по всему миру, - подчеркнула Ольга Гремякова.

Открытка из кремля

В сентябре 2020 года во время главных торжеств гости региона смогут отправлять прямо из Тульского кремля почтовые открытки с тематической маркой на память себе и своим близким. Всего выпущено 25 тысяч юбилейных марок номиналом 120 рублей. Ввиду ограниченного тиража и уникальности марки приобрести ее можно только в центральном почтовом отделении Тулы: пр. Ленина, 33.

Совместно с Почтой России разработан и проект почтового конверта с символикой 500-летия Тульского кремля. Такие конверты поступят в продажу в марте.

Традиции и современность

- Наш регион подошел к финальному этапу подготовки предстоящего празднования 500-летия Тульского кремля, - отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. - Сегодня на заседании рабочей группы мы обсудим предложения по концепции ключевых событий в Туле и некоторые подходы к мероприятиям в муниципальных образованиях. Глава региона поставил задачу: сделать форматы мероприятий с опорой на традиции и одновременно – на современность. Такой подход позволит привлечь поток туристов не только в областной центр, но и в малые города Тульского края.

В рамках подготовки к юбилею идет масштабная научно-исследовательская работа. По инициативе Алексея Дюмина раздел о Большой засечной черте и ее роли в обороне Российского государства включат в учебники по отечественной истории, - подчеркнула Татьяна Рыбкина.

Далее рабочая группа приступила к отработке вопросов повестки заседания.

- Среди шести рабочих групп оргкомитета 500-летия Тульского кремля рабочей группе №3 отведена координация культурно-просветительских проектов и торжественных мероприятий. Это важнейшее направление, которое охватывает различные аспекты подготовки юбилея, - отметила Эдита Исаакян.

На заседании в деталях обсудили концепцию празднования юбилея в 2020 году. Торжества стартуют во всех 11 городах Большой засечной черты уже с июня. Итогом праздничных мероприятий в Туле станет трехдневный фестиваль «Засечная черта». Каждый из дней будет посвящен отдельному направлению: история, культура и спорт. В завершение мероприятия руководители федеральных музеев рассказали о формировании экспозиций, которые появятся в Музейном квартале Тулы.