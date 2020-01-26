Водоснабжение в Пролетарском округе Тулы полностью восстановили
Коммунальная авария оставила без воды более 300 домов
Коммунальная авария оставила без воды более 300 домов.Фото: материалы пресс-служб
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26 января водоснабжение в Пролетарском округе Тулы полностью восстановили. Специалисты также довели давление до нормативного уровня.
Напомним, авария на водоводе в районе деревни Богоявленка Веневского района произошла 25 января. Без воды остались более 300 домов различной этажности.
В ходе ремонта на Медвенско-Осетровском водозаборе заменили 5,6 м трубопровода диаметром 900 мм. Работы завершили только ночью.
ИСТОЧНИК KP.RU